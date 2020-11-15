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Haberler Galeri İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Pandemi döneminde arabasını değiştirmek ya da satarak gelir elde etmek isteyenler ilan siteleri üzerinden fiyat listelerini sorgulamayı sürdürüyor. Ekim ayı sonu itibarıyla 1,8 milyona satış yapılırken, ekim ayında, ikinci el araç fiyatlarında geçen aya göre yüzde 4, 2019 yılının aralık ayına göre de yüzde 53,1 artış belirlendi. Uzmanlar sıfır araçlarda yaşanan fiyat artışının nedeninin üretimde yaşanan aksama olduğu vurgulanıyor. İşte, 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?

Giriş Tarihi: 15.11.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 17:26
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İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi? Sorusunun yanıtı araba almak ve satmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sıfır araçların üretiminde yaşanan sıkıntı dolasıyla ikinci elde yaşanan artış sürüyor. Koronavirüs sürecinde bulaşma riskini yüksek olduğu toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar özel araçlar için araştırmalarını sıklaştırıyor. Fiyatlarda yaşanan sert dalgalanmalar sürerken, fiyatların ne zaman düşeceği merak ediliyor. İşte, 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Yaklaşık 6-7 ay öncesinde, normalde 70-80 bin lira civarında parası olan vatandaşların alması gereken araçlar şu an ortalama 120 bin lira civarına çıkmış durumda. İkinci el araba fiyatları neden artıyor merak eden vatandaşlar, ikinci el piyasasına olan eğilimden kaynaklandığını düşünüyor. Sıfır araç tedarikleri henüz tamamlanmamışken, koronavirüsten dolayı artan fiyatlara ek olarak tekrar zam gelmesi vatandaşları düşündürüyor.

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İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?

Online ikinci el araba satış kanalları üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da 'Opsiyonlanmıştır' yalanı ile buna ikna eden kimi satıcıların piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıdığı ortaya çıktı. Bu ilanların sayısı ise oldukça fazla. Bu tarz ilanlar sadece bir ikinci el araba satış sitesinde 5500 adet olduğu tespit edilmişti.. İkinci el araba fiyatlarının artış nedeni nedir sorusunu soran vatandaşlara bunun da etken olduğunu belirtelim.

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İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?

GENELDE ESKİ ARAÇLAR SATILIYOR YENİ ARAÇLAR SATILMIYOR

Pazarda fiyatların geçen aylara oranla çok arttığına ve araç bulamadığını söyleyen Hüseyin Dizbay, "Fiyatlar çok yüksek, iki ay önceki fiyatlarla şimdiki araçların fiyatların arasında yüzde 10 yüzde 20 gibi bir fark var. Baktığım araba segmentinde 80 bin TL'lik araba olmuş 100 bin TL. Baya bir fazla bilmiyorum sonu ne olur ama yüksek fiyatlar. Gördüğüm kadarıyla iki veya üç araç satıldı. Genelde eski araçlar satılıyor yeni araçlar satılmıyor ve genelde 90 model araçlar gidiyor" ifadelerini kullandı.

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İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

İkinci el araba fiyatları düşecek mi sorusuna yanıt arayan vatandaşlara yönelik Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, İHA'ya araç piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yurtlu, ikinci elde gerçekleşen fiyat artışı nedeniyle insanların araç almaktan uzak durduğunu söyledi. Konuyla ilgili olarak bazı vatandaşların fiyatların fazla şiştiğini ve bundan sonra araç alırlarsa yüksek fiyattan alma endişesi taşıdıklarını belirtti. Aynı zamanda Yurtlu, fiyatların çok daha fazla artacağını düşünüp yeniden araç satın almaya yönelen insanların olduğunu da söyledi. Yurtlu, bu iki tarafın dengede olduğunu belirtti.