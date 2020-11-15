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İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasında yer alıyor. Pandemi döneminde arabasını değiştirmek ya da satarak gelir elde etmek isteyenler ilan siteleri üzerinden fiyat listelerini sorgulamayı sürdürüyor. Ekim ayı sonu itibarıyla 1,8 milyona satış yapılırken, ekim ayında, ikinci el araç fiyatlarında geçen aya göre yüzde 4, 2019 yılının aralık ayına göre de yüzde 53,1 artış belirlendi. Uzmanlar sıfır araçlarda yaşanan fiyat artışının nedeninin üretimde yaşanan aksama olduğu vurgulanıyor. İşte, 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?
Giriş Tarihi: 15.11.2020 17:19Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 17:26
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İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?
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İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?
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İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?
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İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?
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İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Satanın aklı fikri orada! 2021 yılında araba fiyatları düşecek mi?