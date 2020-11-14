Ergene Havzası’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin koordinatör valilik olarak yer aldığı ve 9 OSB'nin içinde bulunduğu Ergene Havzası Koruma Eylem Planı içinde yer alan derin deniz deşarjı kara boru hattının Doğu bölümü açıldı.

