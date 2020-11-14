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Ergene Havzası’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı

Bölgedeki sanayi tesisleri nedeniyle 1970'li yıllardan beri kirlenen Ergene Nehri, nefes alacak. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Derin Deşarj Sistemi Doğu Hattı hizmete alındı. Kara boru hattının devreye girmesiyle arıtılmış sular ilk kez Marmara Denizi'ne deşarj edildi. Tekirdağ ziyaretinde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara botu hattını tamamladık. Bugün kara botu hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj ediliyor" dedi.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 10:07
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Ergene Havzası’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı

Türkiye'nin en büyük çevre projesinin omurgasını oluşturan etabı başarıyla tamamlandı.

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Ergene Havzası’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin koordinatör valilik olarak yer aldığı ve 9 OSB'nin içinde bulunduğu Ergene Havzası Koruma Eylem Planı içinde yer alan derin deniz deşarjı kara boru hattının Doğu bölümü açıldı.

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Ergene Havzası’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı

ARITILMIŞ SULAR DENİZE
Ergene Nehri'ndeki kirli atıklar temizlendikten sonra arıtılmış sular, denizle buluştu. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde diğer bağlantılar da tamamlandıktan sonra bu hatta bağlanacak.

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Ergene Havzası’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı

Böylece hem Ergene Nehri temizlenecek hem de atık sular, arıtılarak Marmara Denizi'ne taşınacak.

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Ergene Havzası’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı

AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan, Ergene'yi kurtarmak için Ergene Havzası Eylem Planımızı devreye aldıklarını, bölgede dağınık halde bulunan ve çevreyi kirleten sanayi kuruluşları için müşterek atık su artıma tesisleri kurmak için harekete geçtiklerin söyledi.