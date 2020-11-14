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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ergene Havzası’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı Ergene Havzası’nda tarihi gün! Başkan Erdoğan açıkladı
Bölgedeki sanayi tesisleri nedeniyle 1970'li yıllardan beri kirlenen Ergene Nehri, nefes alacak. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Derin Deşarj Sistemi Doğu Hattı hizmete alındı. Kara boru hattının devreye girmesiyle arıtılmış sular ilk kez Marmara Denizi'ne deşarj edildi. Tekirdağ ziyaretinde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara botu hattını tamamladık. Bugün kara botu hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj ediliyor" dedi.
Giriş Tarihi: 14.11.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 10:07
Türkiye'nin en büyük çevre projesinin omurgasını oluşturan etabı başarıyla tamamlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin koordinatör valilik olarak yer aldığı ve 9 OSB'nin içinde bulunduğu Ergene Havzası Koruma Eylem Planı içinde yer alan derin deniz deşarjı kara boru hattının Doğu bölümü açıldı. ARITILMIŞ SULAR DENİZE Ergene Nehri'ndeki kirli atıklar temizlendikten sonra arıtılmış sular, denizle buluştu. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde diğer bağlantılar da tamamlandıktan sonra bu hatta bağlanacak. Böylece hem Ergene Nehri temizlenecek hem de atık sular, arıtılarak Marmara Denizi'ne taşınacak. AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan, Ergene'yi kurtarmak için Ergene Havzası Eylem Planımızı devreye aldıklarını, bölgede dağınık halde bulunan ve çevreyi kirleten sanayi kuruluşları için müşterek atık su artıma tesisleri kurmak için harekete geçtiklerin söyledi.