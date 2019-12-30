Devlet en az 110 bin personel alacak! 2020 kamu personel alım ilanları belli oldu!

2020 yılı istihdam yılı olacak. 2019 yılının son günlerine girilirken, 2020 yılı ile ilgili araştırmalar da başladı. 2020 planlamaları kamu kurumları tarafından titizlikle yapıldı. Kamuda emekli olacakların yerlerine alınacak personeller gibi, yeni açılan birimlere alınacak personeller de planlamaya dahil edildi. Eğitimden, sağlığa, asayişten, PTT memuruna kadar birçok alanda istihdam yapılacak. 2020 yılı için minimum 110 bin personel kamuya kazandırılacak. Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak kamuya alınacak personeller ile ilgili bilgileri derledik. İşte 2020 kamuya personel alımı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 13:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





