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Devlet en az 110 bin personel alacak! 2020 kamu personel alım ilanları belli oldu!

2020 yılı istihdam yılı olacak. 2019 yılının son günlerine girilirken, 2020 yılı ile ilgili araştırmalar da başladı. 2020 planlamaları kamu kurumları tarafından titizlikle yapıldı. Kamuda emekli olacakların yerlerine alınacak personeller gibi, yeni açılan birimlere alınacak personeller de planlamaya dahil edildi. Eğitimden, sağlığa, asayişten, PTT memuruna kadar birçok alanda istihdam yapılacak. 2020 yılı için minimum 110 bin personel kamuya kazandırılacak. Sizler için ahaber.com.tr ekibi olarak kamuya alınacak personeller ile ilgili bilgileri derledik. İşte 2020 kamuya personel alımı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 13:44
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Devlet en az 110 bin personel alacak! 2020 kamu personel alım ilanları belli oldu!

2020 yılında istihdamda büyük artış olacak. Özel sektör kadar devlet de elini taşın altına koyacak. Sağlıktan, eğitime, güvenlikten, hizmet sektörüne birçok alanda memur ve işçi alımı olacak. Devletin 2020 yılında en az 110 bin personel alımı yapması bekleniyor. 2020 yılında kamu kurumlarına yapılacak personel alım ilanlarının detayları belli oldu. Buna göre 20 bin sözleşmeli öğretmen, 16 bin sağlık personeli, 7 bin polis, 8 bin bekçi, 55 bin PTT çalışanı gibi birçok alım yapılacak. İşte detaylar...

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Devlet en az 110 bin personel alacak! 2020 kamu personel alım ilanları belli oldu!

SAĞLIKTA 16 BİN SÖZLEŞMELİ
Yeni yılda yüzde 5'lik büyümeyle istihdam oranlarında iyileşme beklenirken iş arayanlara hem özel sektör hem de kamuda fırsat kapıları açılacak. Toplam 1 milyon 52 bin istihdam yaratılması öngörülürken, işsizlik oranının da yüzde 11,8'e gerilemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı kararıyla 2020 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı da dün belirlendi.

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Devlet en az 110 bin personel alacak! 2020 kamu personel alım ilanları belli oldu!

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 1 Ocak'tan itibaren 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.

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Devlet en az 110 bin personel alacak! 2020 kamu personel alım ilanları belli oldu!

Bu kapsamda, 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere istihdam edilecek hizmet birimleri arasında halk sağlığı laboratuvarı ilçe sağlık müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi, hastaneler, sağlık evleri bulunuyor. Bine yakın da diş doktoru, diyetisyen, ebe, psikolog, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknikeri alınacak.

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Devlet en az 110 bin personel alacak! 2020 kamu personel alım ilanları belli oldu!

20 BİN ÖĞRETMEN ALINACAK
Gelecek yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan takvime göre 6-10 Ocak'taki ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak.