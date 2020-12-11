Son dakika... Korona kancası yaptı! Dünya bu ürünün peşinde! Sipariş yağıyor...

İzmirli bir firma, dış mekanlarda kapı kolu, asansör düğmesi, poşet gibi yüzeylerdeki bulaş riskine karşı geliştirdiği "korona kancası"nı tasarım olarak tescil ettirdi. Anahtarlığa benzeyen aparatın ihracatına da başlayan firmanın sahibi Kocakuş, "Yurt dışına 450 binin üzerinde satışımız oldu. Hedefimiz 1 milyon korona kancası ihraç etmek" açıklamasında bulundu.