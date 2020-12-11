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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika... Korona kancası yaptı! Dünya bu ürünün peşinde! Sipariş yağıyor... Son dakika... Korona kancası yaptı! Dünya bu ürünün peşinde! Sipariş yağıyor...
İzmirli bir firma, dış mekanlarda kapı kolu, asansör düğmesi, poşet gibi yüzeylerdeki bulaş riskine karşı geliştirdiği "korona kancası"nı tasarım olarak tescil ettirdi. Anahtarlığa benzeyen aparatın ihracatına da başlayan firmanın sahibi Kocakuş, "Yurt dışına 450 binin üzerinde satışımız oldu. Hedefimiz 1 milyon korona kancası ihraç etmek" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 11.12.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 16:50
-İzmir'de bir firmanın dış mekanlarda teması azaltmak amacıyla geliştirdiği "korona kancası" Avrupa ülkelerine satılıyor. Dikili ilçesinde KOSGEB desteğiyle hediyelik eşya üretmek üzere şirket kuran Gökhan Kocakuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası turizmde görülen daralma nedeniyle alternatif faaliyet alanlarına yöneldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kocakuş, insanların bulaş riskinden dolayı çeşitli yüzeylerle teması en aza indirmek için çaba gösterdiği bu süreçte, kamusal alanlarda kapı kolu, poşet, asansör düğmesi gibi yüzeylere dokunurken kullanılacak bir aparat geliştirmeye karar verdi.
Yaklaşık 20 günlük çalışmayla nisan ayında "korona kancası" adını verdiği anahtarlığa benzeyen aparatı geliştiren Kocakuş, ürüne tasarım tescil belgesi aldı.
Fason ürettirdiği aparatı, hediyelik eşya sattığı firmalara göndererek ihracata da başlayan Kocakuş, 7 ülkeye dış satımla başarıya imza attı.
HEDEF 1 MİLYON
Gökhan Kocakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın süreciyle birlikte tüm dünyada yaşam tarzlarında değişiklikler olduğunu, sosyal mesafenin artmasıyla birlikte insanların temastan kaçınır hale geldiğini ifade etti.
Teması en aza indirmek için bir ürün geliştirdiğini ve bunu tasarım olarak tescil ettirdiğini dile getiren Kocakuş, aparatı gönderdiği yurt dışındaki alıcıların ürünü beğenmesi üzerine seri üretime başladığını anlattı.