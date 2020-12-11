İşsiz kalanlar dikkat! Hemen e-Devletten başvuru yaparak nakdi destek alın! Başvuru şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde destek ödemeleri sürüyor. Haziran ayında başlayan kısa çalışma ödeneği Başkan Erdoğan'ın kararı neticesinde uzatılıyor. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kısa çalışma ödeneklerinin ödenmeye başlandığı ve e-Devlet üzerinden başvuruların açılığı aktarıldı. E devlet üzerinden başvurularını yapan vatandaşların sonuçları da yakın zamanda açıklanacak. İşte, kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir?