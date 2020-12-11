SGK'dan fırsat müjdesi! Borcu olanlara %73 indirim olanağı! Başvuru şartları nelerdir?

ZİRAAT BANKASI BAĞ-KUR KREDİSİ İLE EMEKLİLİK FIRSATI

Ziraat Bankası'nın kampanya olarak sunduğu bu fırsat belirli dönemlerde aktif oluyor. Bankanın güncel hizmetlerini takip ederek kampanya yeniden başladığında haberdar olabilir ve hemen BAĞ-KUR prim borçlarınız için Ziraat Bankası'ndan kredi çekebilirsiniz.

Ziraat Bankası ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan anlaşma kapsamında vatandaşlar, prim borçlarının banka aracılığıyla ödenmesini sağlayabiliyorlar. Vatandaşlar 60 aya varan vadelerde uygun faiz oranları ile kredi kullanabiliyor.