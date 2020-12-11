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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK'dan fırsat müjdesi! Borcu olanlara %73 indirim olanağı! Başvuru şartları nelerdir? SGK'dan fırsat müjdesi! Borcu olanlara %73 indirim olanağı! Başvuru şartları nelerdir?
SGK'dan fırsat müjdesi! Borcu olanlara %73 indirim olanağı haberi heyecanla karşılandı. Milyonlarca vatandaş için yapılandırma detayları belli oldu. SGK prim borcu olan vatandaşlar emekli olabilmek için bu borcu kapatmak durumunda. Fakat borcu çok olan vatandaşlar tek seferde ödemesi mümkün görünmüyor. Eğer SGK ile yapılandırma ya da taksitlendirme gibi bir protokol imzalanmadıysa bu durumda vatandaşlar mağduriyet yaşayabiliyor. İşte, SGK prim borcu ödeme ve yapılandırma şartları?
Giriş Tarihi: 11.12.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 16:23
Emeklilik yaşı gelen vatandaşlar gün sayısını doldurmasına rağmen prim borcu olması nedeniyle emekli olamıyor. Cezası ile beraber 4780 TL borcu çıkan bir vatandaş sadece 1280 TL ödeme yapacak ve 3500 TL indirimden yararlanacak. Totalde yüzde 73 iskonto fırsatlarını beraberinde getirecek. Ziraat Bankası ve Denizbank gibi Türkiye'nin büyük bankaları, prim borcu olduğu için bazı sosyal haklardan faydalanamayan vatandaşlara yardımcı olabiliyor. Sundukları kredi imkanı ile bu vatandaşların avantajlı faiz oranları ve cazip taksit ödemeleri ile prim borcunu kapatmasına destek oluyor. İşte, SGK borcu yapılandırması...
GALERİ DEVAM EDİYOR DENİZBANK - EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERE KREDİ FIRSATI
Denizbank'ın 36 aya varan vade fırsatıyla kefilsiz olarak sunduğu bu kampanyada vatandaşlardan ilk üç ay ödeme talep edilmiyor.
Başvuru için gerekli belgeler ise şu şekilde:
SGK prim borcu yazısı
Gelir belgesi
Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
Bireysel kredi başvuru formu
Son ayı kapsayan fatura ya da yerleşim yeri belgesi
ZİRAAT BANKASI BAĞ-KUR KREDİSİ İLE EMEKLİLİK FIRSATI
Ziraat Bankası'nın kampanya olarak sunduğu bu fırsat belirli dönemlerde aktif oluyor. Bankanın güncel hizmetlerini takip ederek kampanya yeniden başladığında haberdar olabilir ve hemen BAĞ-KUR prim borçlarınız için Ziraat Bankası'ndan kredi çekebilirsiniz.
Ziraat Bankası ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan anlaşma kapsamında vatandaşlar, prim borçlarının banka aracılığıyla ödenmesini sağlayabiliyorlar. Vatandaşlar 60 aya varan vadelerde uygun faiz oranları ile kredi kullanabiliyor.
Şartlar ise şu şekilde:
4A ya da 4B kapsamında hizmeti olanlar ve hizmet borçlanması suretiyle yaşlılık aylığı almaya hak kazanacak vatandaşlar,
4B kapsamında hizmeti olan ve prim borcu bulunan vatandaşlar,
4B kapsamında sigorta prim borcu olup 4A kapsamında aylık almak için borcunu kapatmak isteyen vatandaşlar bu krediden faydalanabiliyor.