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Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Yaklaşık 13 milyon emekli temmuz ayında çifte bayram yaşayacak. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri öne çekilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri için çalışmalar başladı. Peki, SGK Bağkur emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 27.06.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 11:41
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