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Haberler Galeri Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri

Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Yaklaşık 13 milyon emekli temmuz ayında çifte bayram yaşayacak. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri öne çekilmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri için çalışmalar başladı. Peki, SGK Bağkur emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 27.06.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 11:41
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Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri

Yaklaşık 13 milyon emekli temmuz ayında çifte bayram yaşayacak. Her yıl iki kere verilen bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Yılın ilk ikramiyeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında erken verilmişti. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında idrak edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bayram ikramiye ödemeleri için çalışmalar başladı. Peki, 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini bekliyor. Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken tairhte ödenmişti. Şimdi ise Kruban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih araştırılıyor.

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Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

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Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

TÜİK tarafından 2020 Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklanacak. Böylelikle ilk 6 aylık enflasyon verileri belli olacak.

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Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek. Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. Maaşları ilk 6 aylık enflasyon oranında artacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre yüzde 4.57 zam göründü.