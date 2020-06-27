Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek. Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. Maaşları ilk 6 aylık enflasyon oranında artacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre yüzde 4.57 zam göründü.