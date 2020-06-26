Son dakika... İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri belli oldu. 5 Temmuz'da yapılması gereken işsizlik maaşı ödeme tarihleri koronavirüs tedbirleri kapsamında erken ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Haziran ayı işsizlik maaşlarının ödeneceği tarihi açıkladı. Ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılacak. Peki, İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri ne zaman? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...