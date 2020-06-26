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İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri! 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru
Son dakika... Haziran ayı işsizlik maaşı ödeme tarihleri belli oldu. İŞKUR tarafından işten çıkarılan sigortalılara verilen işsizlik ödeneği Haziran ayı ödemelerinin erken ödeneceği açıklandı. Bakan Selçuk, ödemelerin tarihini duyurdu. Peki, İşsizlik maaşı Haziran ayı ödemeleri ne zaman? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 26.06.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 12:28
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