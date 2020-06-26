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Haberler Galeri İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri! 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru

İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri! 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru

Son dakika... Haziran ayı işsizlik maaşı ödeme tarihleri belli oldu. İŞKUR tarafından işten çıkarılan sigortalılara verilen işsizlik ödeneği Haziran ayı ödemelerinin erken ödeneceği açıklandı. Bakan Selçuk, ödemelerin tarihini duyurdu. Peki, İşsizlik maaşı Haziran ayı ödemeleri ne zaman? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 12:22 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 12:28
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İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri! 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru

Son dakika... İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri belli oldu. 5 Temmuz'da yapılması gereken işsizlik maaşı ödeme tarihleri koronavirüs tedbirleri kapsamında erken ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Haziran ayı işsizlik maaşlarının ödeneceği tarihi açıkladı. Ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılacak. Peki, İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri ne zaman? 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

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İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri! 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı işsizlik maaşı 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

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İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri! 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

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İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri! 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.

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İşsizlik maaşı Haziran ayı ödeme tarihleri! 2020 işsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik ödeneği başvuru

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.