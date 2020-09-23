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Haberler Galeri Son dakika: Konut kredisi oranlarında büyük değişiklik! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları...

Son dakika: Konut kredisi oranlarında büyük değişiklik! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları...

Son dakika açıklamasına göre konut kredisi faiz oranlarında değişiklik yaşandı. Pandemi döneminde emlak piyasasını ayakta tutmak için birçok banka konut kredisi faiz oranlarını düşürmüştü. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredilerini bir süre 0.64 ve 0.74 faiz oranlarıyla verdi. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından konut kredisi ile ilgili yeni faiz oranları açıklandı. İşte değişen yeni konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 16:21
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Son dakika: Konut kredisi oranlarında büyük değişiklik! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları...

Konut kredisi faiz oranlarında değişikliğe gidildi. Ev almak için hayal kuranlar yeni faiz oranlarını araştırmaya başladı. Ziraat Bankası 120 ay vadeli konut kredisini 1.05 faiz oranıyla veriyor. Halkbank'da 120 ay vadeli sıfır konut kredisindeki faiz oranı 0.99 iken 2. el konutlarda 1.05. Vakıfbank da konut kredisi faiz oranı 1,09 olarak belirlendi. İşte yeni konut kredisi faiz oranları haberimizde...

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Son dakika: Konut kredisi oranlarında büyük değişiklik! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları...

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte 120 ay vade olarak hesaplanan konut kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu:

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Son dakika: Konut kredisi oranlarında büyük değişiklik! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 188.344 lira

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Son dakika: Konut kredisi oranlarında büyük değişiklik! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 189.677 lira

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Son dakika: Konut kredisi oranlarında büyük değişiklik! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.29

Aylık ödeme: 1642 lira

Toplam geri ödeme: 197.645 lira