Son dakika: Konut kredisi oranlarında büyük değişiklik! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, ING konut kredisi faiz oranları...

Son dakika açıklamasına göre konut kredisi faiz oranlarında değişiklik yaşandı. Pandemi döneminde emlak piyasasını ayakta tutmak için birçok banka konut kredisi faiz oranlarını düşürmüştü. Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut kredilerini bir süre 0.64 ve 0.74 faiz oranlarıyla verdi. Kamu bankaları ve özel bankalar tarafından konut kredisi ile ilgili yeni faiz oranları açıklandı. İşte değişen yeni konut kredisi faiz oranları...