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Haberler Galeri Kısa çalışma ödeneği için kritik açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak? Eylül, Ekim ayı...

Kısa çalışma ödeneği için kritik açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak? Eylül, Ekim ayı...

Kısa çalışma ödeneği için kritik açıklama geldi. Pandemi döneminin ekonomiye etkisini azaltmak için başlatılan kısa çalışma ödeneği vatandaşlara verilmeye devam ediyor. İşyeri faaliyetlerinin tamamen ya da en az dört hafta süreyle durdurulması durumunda üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan kısa çalışma ödeneği uzatıldı. Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." bilgisini vermişti. Eylül ayı kısa çalışma ödeneğinin de Ekim ayının ilk haftasında ödenmesi bekleniyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak? Eylül, Ekim ayı...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 18:09
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Kısa çalışma ödeneği için kritik açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak? Eylül, Ekim ayı...

Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak? Eylül, Ekim ayı KÇÖ ne zaman hesaplara yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısa çalışma ödeneği hakkında yapılacak açıklamalar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Pandeminin ekonomik etkisini azaltmak için 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması Cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldı. İşyeri faaliyetlerinin tamamen ya da en az dört hafta süreyle durdurulması durumunda üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan kısa çalışma ödeneği sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısa çalışma ödeneği için kritik açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak? Eylül, Ekim ayı...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR SÜRECEK?

Kısa çalışma ödeneği süresi, Cumhurbaşkanı Kararıyla iki ay daha uzatıldı. İşçiler ve işverenler kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanacak.

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Kısa çalışma ödeneği için kritik açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak? Eylül, Ekim ayı...

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kısa çalışma ödeneği için kritik açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak? Eylül, Ekim ayı...

EYLÜL AYI KÇÖ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirmişti. Ödemeler hesaplara yatırıldı.

Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." bilgisini vermişti. Eylül ayı kısa çalışma ödeneğinin de Ekim ayının ilk haftasında ödenmesi bekleniyor.

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Kısa çalışma ödeneği için kritik açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak? Eylül, Ekim ayı...

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.