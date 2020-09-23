Kısa çalışma ödeneği için kritik açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak? Eylül, Ekim ayı...

Kısa çalışma ödeneği için kritik açıklama geldi. Pandemi döneminin ekonomiye etkisini azaltmak için başlatılan kısa çalışma ödeneği vatandaşlara verilmeye devam ediyor. İşyeri faaliyetlerinin tamamen ya da en az dört hafta süreyle durdurulması durumunda üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan kısa çalışma ödeneği uzatıldı. Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." bilgisini vermişti. Eylül ayı kısa çalışma ödeneğinin de Ekim ayının ilk haftasında ödenmesi bekleniyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte yatacak? Eylül, Ekim ayı...