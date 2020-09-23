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Satanlar büyük pişmanlık yaşadı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 80 daha ucuz...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Pandemi döneminde cevabı en çok merak edilen sorular arasında araba fiyatlarının ne zaman düşeceği oldu. Araba fiyatları hakkında yeni açıklama MASFED Başkanı Aydın Erkoç'tan geldi. Araba almak için hayal kuran vatandaşlar, fiyatların ne zaman düşüşe geçeceğini araştırmaya başladı. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 80 daha ucuz...
Giriş Tarihi: 23.09.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 15:59
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