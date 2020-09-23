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Haberler Galeri Satanlar büyük pişmanlık yaşadı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 80 daha ucuz...

Satanlar büyük pişmanlık yaşadı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 80 daha ucuz...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Pandemi döneminde cevabı en çok merak edilen sorular arasında araba fiyatlarının ne zaman düşeceği oldu. Araba fiyatları hakkında yeni açıklama MASFED Başkanı Aydın Erkoç'tan geldi. Araba almak için hayal kuran vatandaşlar, fiyatların ne zaman düşüşe geçeceğini araştırmaya başladı. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 80 daha ucuz...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 15:59
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Satanlar büyük pişmanlık yaşadı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 80 daha ucuz...

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Araba fiyatları ne zaman düşüşe geçecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sektörler arasında bulunan otomotiv piyasasında sert dalgalanmalar sürüyor. Araba alacak vatandaşlar uzman yorumlarını dinleyerek kendilerine yol haritası çizmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların alacağı son durum merak ediliyor. Peki, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 80 daha ucuz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Satanlar büyük pişmanlık yaşadı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 80 daha ucuz...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "1 Ocak'ta 100 bin TL olan bir ikinci el araç bugün 185 bin TL civarında. Bunun birçok sebebi vardı. Bu sebeplerin en başında gelen ise sıfırdaki arz talep dengesi.

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Satanlar büyük pişmanlık yaşadı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 80 daha ucuz...

Pandemiyle birlikte sıfır km araç üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun azalması, mayıs ayına kadar üretimin başlamaması ve yaklaşık piyasaya giremeyen 300 bine yakın sıfır kilometre aracın olması geldi.

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Satanlar büyük pişmanlık yaşadı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 80 daha ucuz...

Araç almak isteyen vatandaş, markaların tedarik sıkıntısı sebebiyle araç bulamayınca ikinci ele yöneldi. Bu da, ikinci eldeki talep artışını yarattı ve fiyatlar yukarı yönlü hareket etti" şeklinde konuştu.

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Satanlar büyük pişmanlık yaşadı! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Yüzde 80 daha ucuz...

2021 YILINDA DURUM NASIL OLACAK?

Hürriyet'in haberine göre fiyat artışındaki diğer bir sebebin ikinci el fiyat artışları yaşanırken esnaf, satıcı ve bayilerin araçlarda 'suni artışlar' yapması ve fiyatları daha da artırması olduğunu vurgulayan Yalçın, "İkinci eldeki bu artışların durulmayacağını, daha bir sene boyunca hatta 2021'in sonuna kadar devam edeceğini bir otomotiv data şirketi olarak öngörüyoruz. Otomotiv sektörünün yeni normali; hem sıfır hem de ikinci el araçlarda yüksek fiyatlardır ve bu şekilde devam edecektir" dedi.