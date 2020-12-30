SON DAKİKA | KİT çalışanlarına müjde! 2021 sözleşmeli personel maaşları ne kadar oldu? Avukat, Mühendis, tekniker...

Son dakika... Sözleşmeli personel maaşları ne kadar oldu? KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin ücretleri belli oldu. Söz konusu kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin temel ücret grupları itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri tespit edildi. Peki, KİT çalışanlarını ücretleri ne oldu? 2021 sözleşmeli personel maaşları ne kadar? İşte konu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 11:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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