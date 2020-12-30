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Haberler Galeri SON DAKİKA | KİT çalışanlarına müjde! 2021 sözleşmeli personel maaşları ne kadar oldu? Avukat, Mühendis, tekniker...

SON DAKİKA | KİT çalışanlarına müjde! 2021 sözleşmeli personel maaşları ne kadar oldu? Avukat, Mühendis, tekniker...

Son dakika... Sözleşmeli personel maaşları ne kadar oldu? KİT'lerde çalışan sözleşmeli personelin ücretleri belli oldu. Söz konusu kurumlarda çalışan sözleşmeli personelin temel ücret grupları itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri tespit edildi. Peki, KİT çalışanlarını ücretleri ne oldu? 2021 sözleşmeli personel maaşları ne kadar? İşte konu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30.12.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 11:36
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SON DAKİKA | KİT çalışanlarına müjde! 2021 sözleşmeli personel maaşları ne kadar oldu? Avukat, Mühendis, tekniker...

Son dakika... 2021 sözleşmeli personel maaşları ne kadar oldu? 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belli olmasının ardından gözler sözleşmeli personel maaşlarına çevrilmişti. Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan sözleşmeli personelin temel ücret grupları itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri belli oldu. Peki, 2021 sözleşmeli personel maaşları ne kadar oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA | KİT çalışanlarına müjde! 2021 sözleşmeli personel maaşları ne kadar oldu? Avukat, Mühendis, tekniker...

Sözleşmeli personelin temel ücretleri, belirlenen en yüksek ücreti aşamayacak ve ilgili yıla ait Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme'de belirlenen sözleşme ücret tavanlarını geçemeyecek. Anılan personelin temel ücretleri de bu sözleşmede belirlenen oranlarda artırılacak.

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SON DAKİKA | KİT çalışanlarına müjde! 2021 sözleşmeli personel maaşları ne kadar oldu? Avukat, Mühendis, tekniker...

Karar kapsamındaki kurumlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kurum içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan sözleşmeli personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, iş yeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemede ilgili kuruluşun yönetim kurulu yetkili olacak.

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SON DAKİKA | KİT çalışanlarına müjde! 2021 sözleşmeli personel maaşları ne kadar oldu? Avukat, Mühendis, tekniker...

2021 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretler birinci grup için en düşük 4 bin 36 lira, en yüksek 6 bin 985 lira olacak.

Bu gruba dahil pozisyonlar şu şekilde sıralandı:

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SON DAKİKA | KİT çalışanlarına müjde! 2021 sözleşmeli personel maaşları ne kadar oldu? Avukat, Mühendis, tekniker...

"Ajans amiri, amir, asistan hava trafik kontrolörü, atölye şefi, avukat, başeksper, başkontrolör, başmimar, başmühendis, baştabip, baştabip yardımcısı, biyolog, çözümleyici, diş tabibi, diyetisyen, eczacı, ekonomist, eksper, fizikçi, gar şefi, grup başmühendisi, havalimanı müdür yardımcısı, hava trafik başkontrolörü, hava trafik kontrolörü, istasyon şefi, istatistikçi, itfaiye şefi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, kontrolör, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik müdür yardımcısı, makinist (TCDD), matematikçi, merkezi satınalma uzmanı, mimar. muhasebeci, müdür yardımcısı, mühendis, mütercim, pilot, programcı, sistem programcısı, sivil savunma amiri, şef, şeftren, şehir plancısı, tabip, teknik amir, teknik öğretmen, teknik şef, teknik uzman, tekniker, tercüman, uzman, uzman tabip, veteriner, YHT makinisti."