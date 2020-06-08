Altın fiyatları için son dakika açıklaması! 3-6 ay içerisinde... 8 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta 366,70 liradan işlem gören gram altın, yeni haftaya 367,38 liradan başladı. Dalgalı seyrini sürdüren altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar 'Altın alınır mı?' sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili uzman açıklamalarını haberimizde derledik. Peki, altın fiyatları ne olur? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Haziran canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 09:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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