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Haberler Galeri Altın fiyatları için son dakika açıklaması! 3-6 ay içerisinde... 8 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları için son dakika açıklaması! 3-6 ay içerisinde... 8 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta 366,70 liradan işlem gören gram altın, yeni haftaya 367,38 liradan başladı. Dalgalı seyrini sürdüren altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar 'Altın alınır mı?' sorusuna yanıt arıyor. Konu ile ilgili uzman açıklamalarını haberimizde derledik. Peki, altın fiyatları ne olur? Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Haziran canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 09:25
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Altın fiyatları için son dakika açıklaması! 3-6 ay içerisinde... 8 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? GALERİ DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta düşüşe geçen gram altın, 8 Haziran'a yükselişle başladı. Düğün hazırlığında olanlar ile yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, son zamanlarda aşağı yönlü seyir izliyordu. Uzmanlar tarafından altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken açıklama geldi. 3 ila 6 ay içerisinde gram altının 430 liraya çıkabileceği bildirildi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Haziran canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları için son dakika açıklaması! 3-6 ay içerisinde... 8 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Altın fiyatları için son dakika açıklaması! 3-6 ay içerisinde... 8 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, fiyatı geçen haftaya göre ortalama 10 lira düşen altının tekrardan yükseleceğini söyledi. Başman, altının güvenli bir liman olduğunu ifade ederek, "Belki 360 liraya kadar gelir altın ama tekrar bir ivme ile gram fiyatı 430 lirayı bulacaktır. Bu rakamlar da 3 ila 6 ay içerisinde olacak" dedi.

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Altın fiyatları için son dakika açıklaması! 3-6 ay içerisinde... 8 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Gram altının fiyatı tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle son 3 aylık dönemde Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 396,2280 lirayı gördü. Daha sonra devletin aldığı önlemlerle altın fiyatları geçen hafta 382 liraya kadar geriledi. Son önlemlerle birlikte ateşi iyice düşen altın, şu anda 371 lira seviyesinden işlem görüyor.

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Altın fiyatları için son dakika açıklaması! 3-6 ay içerisinde... 8 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında yaşanan artış ise kuyum sektörünü olumsuz etkiledi. Korona virüs nedeniyle geçen yıla göre yüksek seyreden fiyat ve ertelenen düğün ile nişanlardan dolayı kuyumcular iş yapamaz hale geldi. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altının bu dönemde direkt olarak doların düşüp yükselmesiyle ilişkili olduğunu belirtti.