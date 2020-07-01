01 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatma başvurusu olacak mı? İşsizlik maaşından düşecek mi? Yeni dönem nasıl olacak?

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatma başvurusu olacak mı? İşsizlik maaşından düşecek mi? Yeni dönem nasıl olacak?

Son dakika haberi... Kısa çalışma ödeneği süresi 1 ay daha uzatıldı. Salgından etkilenen iş yerlerinin başvurduğu kısa çalışma ödeneğinden milyonlarca kişi faydalandı. Başkan Erdoğan, bu sürenin 1 ay daha uzatılacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından kısa çalışma ödeneğinde yeni dönemin nasıl olacağı merak ediliyordu. Yeni kısa çalışma ödeneği dönemi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kısa çalılma ödeneği işsizlik maaşından düşecek mi? Kısa çalışma ödeneği uzatma başvurusu olacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 10:57
  • 1
  • 15
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatma başvurusu olacak mı? İşsizlik maaşından düşecek mi? Yeni dönem nasıl olacak?

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşından düşecek mi? Koronavirüs salgını sonrası kontrollü normal hayata geçiş döneminde kısa çalışma ödeneğinin 1 ay daha uzatıldığı açıklanmıştı. Buna göre, işverenler bir ay daha sözleşmeleri feshedemeyecek. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bazı sorular akıllara geldi. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatma başvurusu olacak mı? İşsizlik maaşından düşecek mi? Yeni dönem nasıl olacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatma başvurusu olacak mı? İşsizlik maaşından düşecek mi? Yeni dönem nasıl olacak?

İşveren ek bir ay daha işçilerin iş sözleşmelerini feshedemeyecek, işçi de bu dönemde ücretsiz izne çıkarılmışsa nakdi ücret desteği almaya devam edecek.

  • 3
  • 15
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatma başvurusu olacak mı? İşsizlik maaşından düşecek mi? Yeni dönem nasıl olacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATMA BAŞVURUSU OLACAK MI?

Milliyet'in haberine göre, kısa çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karara göre, işverenlerin uzatılmış süreden yararlanabilmeleri için 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olmaları gerekiyor. 30 Haziran 2020 dahil, bu tarihe kadar başvuruda bulunmamış işverenler süre uzatımından yararlanamıyor. Aynı şekilde işveren bu tarihe kadar bazı işyerleri için başvuruda bulunmuş olsa da, başvuruda bulunmadığı diğer işyerleri için süre uzatımından yararlanamıyor.

  • 4
  • 15
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatma başvurusu olacak mı? İşsizlik maaşından düşecek mi? Yeni dönem nasıl olacak?

Karara göre, süre uzatımı için yeni bir başvuru ve bu başvuruya bağlı uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmuyor. Böylece işverenler mevcutta başvuru yapıp uygulamaya başladıkları kısa çalışma uygulamasını bir ay süre ile uzatabiliyor. Hatta 4447 sayılı Kanunun geçici 23. maddesi uyarınca kısa çalışmaya başlayıp bitirmiş olsalar bile 1 Temmuz 2020 itibariyle ek bir aylık süreden yararlanabiliyorlar.

  • 5
  • 15
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatma başvurusu olacak mı? İşsizlik maaşından düşecek mi? Yeni dönem nasıl olacak?

İŞTEN ÇIKARMA BİR AY DAHA YASAK
İş Kanunu'na getirilen geçici 10. madde ile işverenlerin üç ay süre ile işçileri işten çıkarmaları yasaklanmıştı. Bu sürenin altı aya kadar uzatılmasında Cumhurbaşkanı yetkili olarak belirlenmişti. Dün çıkan kararla süre bir ay daha uzatıldı. Böylece işverenler 17 Ağustos 2020'ye kadar işçileri ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları dışında bir nedenle işten çıkaramayacaklar.