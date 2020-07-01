HaberlerGaleriSon dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatma başvurusu olacak mı? İşsizlik maaşından düşecek mi? Yeni dönem nasıl olacak?
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği uzatma başvurusu olacak mı? İşsizlik maaşından düşecek mi? Yeni dönem nasıl olacak?
Son dakika haberi... Kısa çalışma ödeneği süresi 1 ay daha uzatıldı. Salgından etkilenen iş yerlerinin başvurduğu kısa çalışma ödeneğinden milyonlarca kişi faydalandı. Başkan Erdoğan, bu sürenin 1 ay daha uzatılacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından kısa çalışma ödeneğinde yeni dönemin nasıl olacağı merak ediliyordu. Yeni kısa çalışma ödeneği dönemi ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, kısa çalılma ödeneği işsizlik maaşından düşecek mi? Kısa çalışma ödeneği uzatma başvurusu olacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 01.07.2020 10:42Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 10:57