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Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?

Son dakika... MTV 2. taksit ödemeleri başladı. Bu yıla ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi bugün itibarıyla başladı. MTV 2. taksit ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yapılabiliyor. Peki, MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? İşte 2020 MTV 2. taksit ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 10:20
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Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?

Son dakika... MTV 2. taksit ödeme nasıl yapılır? Bu yıl uygulanacak MTV'nin ikinci ve son taksit ödemeleri başladı. İlk taksit ödemeleri 1-31 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. Bu yıla ilişkin MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi bugün başladı. Tüm araç sahiplerinin bu ödemeleri yapması gerekiyor. 2020 MTV 2. taksit ödemelerie ilişkin merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?

MTV 2. TAKSİT ÖDEME NE ZAMAN BİTİYOR?

GİB tarafından yayımlanan takvime göre, 1 Temmuz'da başlayacak MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona erecek.

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Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

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Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?

3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

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Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?

KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

İşte 2020 yılı Temmuz ayı MTV tutarları:Motorlu Taşıtlar Vergisi

İşte MTV tutarları(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil

1-3 yaş

0-1300 cc aralığı

2020 Temmuz MTV'si: 482 lira