Araç sahipleri dikkat! Ödemeler başladı! 2020 GİB MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Kim ne kadar ödeyecek?

Son dakika... MTV 2. taksit ödemeleri başladı. Bu yıla ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi bugün itibarıyla başladı. MTV 2. taksit ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden yapılabiliyor. Peki, MTV 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır? Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? İşte 2020 MTV 2. taksit ödemeleri ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 01.07.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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