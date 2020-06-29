Kaçırılmayacak fırsatlar! İşte en ucuz ve satılık SUV araçlar

SUV araçlara talep her geçen gün artıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan taşıt kredisi kampanyaları, sıfır ve ikinci el SUV model arabalara talebi arttırıyor. Taşıt piyasasında yaşanan canlılık nedeniyle ikinci el araç piyasası da canlanıyor. 7 yaşından büyük olmayan ve azami olarak 150 bin lira kredi kullanılabilecek olan araçlar da ilan sitelerinde ön planda yer almaya başladı. Biz de sizler için en uygun SUV model araçları araştırdık. ahaber.com.tr üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 21:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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