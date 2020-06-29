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Kaçırılmayacak fırsatlar! İşte en ucuz ve satılık SUV araçlar

SUV araçlara talep her geçen gün artıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan taşıt kredisi kampanyaları, sıfır ve ikinci el SUV model arabalara talebi arttırıyor. Taşıt piyasasında yaşanan canlılık nedeniyle ikinci el araç piyasası da canlanıyor. 7 yaşından büyük olmayan ve azami olarak 150 bin lira kredi kullanılabilecek olan araçlar da ilan sitelerinde ön planda yer almaya başladı. Biz de sizler için en uygun SUV model araçları araştırdık. ahaber.com.tr üzerinden detaylara ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 21:28
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Kaçırılmayacak fırsatlar! İşte en ucuz ve satılık SUV araçlar

Normalleşme sürecinde bankaların sağladığı düşük kredi faizi nedeniyle SUV modellere olan talep artıyor. Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar özellikle son dönemde SUV modellere yoğun ilgi gösteriyor. 6 ay geri ödemesiz sağlanan kredi imkanı nedeniyle otomotiv piyasasının canlanması amaçlanıyor. Renault, Nissan, Opel ve KİA gibi SUV modeller için en uygun ve satılık araçları ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Kaçırılmayacak fırsatlar! İşte en ucuz ve satılık SUV araçlar

Renault Captur

2016 model

150 bin lira

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Kaçırılmayacak fırsatlar! İşte en ucuz ve satılık SUV araçlar

Nissan Qashqai

2014 model

150 bin lira

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Kaçırılmayacak fırsatlar! İşte en ucuz ve satılık SUV araçlar

Suzuki Vitara

2016 model

150 bin lira

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Kaçırılmayacak fırsatlar! İşte en ucuz ve satılık SUV araçlar

Hyundai ix 35

2014 model

150 bin lira