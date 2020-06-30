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Emeklilere ikramiye ve intibak müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği intibak yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emeklilere bayram ikramiyesi gibi ek ödemeler yapılıyor. Ek ödeneklerin yanı sıra, intibak yasasının hayata geçmesi talebi yeniden gündeme geldi. TÜED tarafından emekliler için sosyal destek paketi talep edildi. Peki, intibak konusunda son durum nedir? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 30.06.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 12:10
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