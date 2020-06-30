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Emeklilere ikramiye ve intibak müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği intibak yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emeklilere bayram ikramiyesi gibi ek ödemeler yapılıyor. Ek ödeneklerin yanı sıra, intibak yasasının hayata geçmesi talebi yeniden gündeme geldi. TÜED tarafından emekliler için sosyal destek paketi talep edildi. Peki, intibak konusunda son durum nedir? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 11:50 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 12:10
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Emeklilere ikramiye ve intibak müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Son dakika... Emeklilere intibak zammı gelecek mi? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafınadn emekliler için bayram ikramiyelerinin enflasyona endekslenmesi, intibak verilmesini, ek ödeme oranlarının yüzde 4-5'ten yüzde 8-10'a çıkarılması talep edildi. Bayram ikramiyelerinde artış bekleyen emekliler, 2020 Kurban Bayramı ikramiye ödemelerinin tarihini araştırıyor. Peki, intibak konusunda son durum nedir? 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere ikramiye ve intibak müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?

TÜED tarafından intibak hakkının verilmesi talep edildi. İntibak konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. 2000'den önce emekli olanlara 50-355 lira arasında intibak zammı yapılmıştı. Talep hayata geçerse, 2000'den sonra emekli olanlara da benzer zam olacak.

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Emeklilere ikramiye ve intibak müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini bekliyor. Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken tairhte ödenmişti. Şimdi ise Kruban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih araştırılıyor.

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Emeklilere ikramiye ve intibak müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

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Emeklilere ikramiye ve intibak müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?

EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ İSTİYOR

Salgın sürecinde aylık ödemelerinin evde yapılması, en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltilmesi, Ramazan Bayramı ikramiyesinin erken ödenmesi ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının yaptığı hizmetlerin emeklileri bir hayli memnun ettiğini ifade eden Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "Emeklilerimizin faydasına olan bu adımlar için 13 milyon emeklimiz adına yetkililere teşekkürü borç biliriz. Bununla birlikte salgın sürecinde hem ekonomik hem de psikolojik olarak zor günler yaşayan emekliler olarak hükümetten bizi mutlu edecek yeni adımlar bekliyoruz." dedi.