NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs salgını süresinde vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için yapılan ödemelere nakdi ücret desteği denir. Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Bu ay da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ayın 8'i itibariyle hesaplara yatırılacak olan ücretsiz izin parası, İŞKUR aracılığıyla gerçekleşiyor.