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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği neden yatmadı? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte tarihler...
Kısa çalışma ödeneği neden yatmadı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin bugün itibariyle hesaplara yatacağını açıkladı. İŞKUR üzerinden 8 Ekim kısa çalışma ödeneği hesaplara yattı. Bazı vatandaşlar ücretlerin hesabına yatmadığı sorusunu yöneltiyor. e-devlet uygulaması üzerinden kısa çalışma ödeneğinin yatıp yatmadığı sorgulanabiliyor. İşte, Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte tarihler...
Giriş Tarihi: 08.10.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 17:20
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