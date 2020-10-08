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Haberler Galeri Son dakika: Kısa çalışma ödeneği neden yatmadı? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte tarihler...

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği neden yatmadı? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte tarihler...

Kısa çalışma ödeneği neden yatmadı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin bugün itibariyle hesaplara yatacağını açıkladı. İŞKUR üzerinden 8 Ekim kısa çalışma ödeneği hesaplara yattı. Bazı vatandaşlar ücretlerin hesabına yatmadığı sorusunu yöneltiyor. e-devlet uygulaması üzerinden kısa çalışma ödeneğinin yatıp yatmadığı sorgulanabiliyor. İşte, Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte tarihler...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 17:20
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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği neden yatmadı? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte tarihler...

Kısa çalışma ödeneği neden yatmadı? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nakdi ücret desteği İŞKUR tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün itibariyle başladı." dedi. Ödemelerin 8 Ekim'den itibaren hesaplara yatırıldığını açıklayan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını hatırlattı. Kısa çalışma ödeneği neden yatmadı? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Sorularının yanıtlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği neden yatmadı? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte tarihler...

EYLÜL AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Nakdi ücret desteği idemeleri ile ilgili tarih bilgisi verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği neden yatmadı? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte tarihler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği neden yatmadı? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte tarihler...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs salgını süresinde vatandaşları maddi açıdan rahatlatmak için yapılan ödemelere nakdi ücret desteği denir. Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Bu ay da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ayın 8'i itibariyle hesaplara yatırılacak olan ücretsiz izin parası, İŞKUR aracılığıyla gerçekleşiyor.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği neden yatmadı? Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte tarihler...