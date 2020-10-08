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Haberler Galeri 2020 zamlı sigara fiyat listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyat listesi...

2020 zamlı sigara fiyat listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyat listesi...

2020 zamlı sigara fiyat listesi nasıl oldu? Ekim ayının ortalarına geldiğimiz dönemde sigara fiyatlarına zam gelecek mi sorusu gündemdekini yerini koruyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından temmuz ayında sigara vergisinde artış gerçekleştirilmişti. Sigara ürünlerde fiyat listeleri yeniden güncellendi. Tütün ürünleri tüketicileri yeni sigara fiyat listesini araştırmaya başladı. İşte, 2020 zamlı sigara fiyat listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 19:03 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 19:12
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2020 zamlı sigara fiyat listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyat listesi...

2020 zamlı sigara fiyat listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca sigara tüketicisi kullandıkları markaların yeni fiyat listesini merak ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 6 ayda bir gerçekleştirilen sigara vergisinde artış temmuz ayında gerçekleştirilmişti. "Sigaraya zam gelecek mi?" sorusunun yanıtı milyonlarca tütün ürünleri tüketicisinin gündeminde yer alıyor. Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyat listesine ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 zamlı sigara fiyat listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyat listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ

British American Tobacco sigara fiyat listesi

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

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2020 zamlı sigara fiyat listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyat listesi...

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

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2020 zamlı sigara fiyat listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyat listesi...

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

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2020 zamlı sigara fiyat listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyat listesi...

JTI sigara fiyat listesi

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL