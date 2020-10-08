2020 zamlı sigara fiyat listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyat listesi...

2020 zamlı sigara fiyat listesi nasıl oldu? Ekim ayının ortalarına geldiğimiz dönemde sigara fiyatlarına zam gelecek mi sorusu gündemdekini yerini koruyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından temmuz ayında sigara vergisinde artış gerçekleştirilmişti. Sigara ürünlerde fiyat listeleri yeniden güncellendi. Tütün ürünleri tüketicileri yeni sigara fiyat listesini araştırmaya başladı. İşte, 2020 zamlı sigara fiyat listesi nasıl oldu? Sigaraya zam gelecek mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyat listesi...