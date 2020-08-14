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Haberler Galeri Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 3 yılı dolan alabiliyor...

Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 3 yılı dolan alabiliyor...

Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Milyonlarca emekli maaşlarına ek aldıkları promosyon ödemeleri ile rahat bir nefes alıyor. Bankaların düzenlediği promosyon ödemeleri ile maaşı 1.500 ve 2.500 arasında bulunan emeklilere promosyon veriyor. Maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL ödeme alıyor. Peki, Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 3 yılı dolan alabiliyor...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 20:30 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 20:37
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Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 3 yılı dolan alabiliyor...

Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 13 milyona yakın emekli ve vefat eden emeklilerin yakınlarında bankalar promosyon ödemesi sağlıyor. Bankaların sağladığı imkanlardan yararlanmak için yapılması gereken ise, açıklamaları yakından takip etmek ve üye olmak. Peki, Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 3 yılı dolan alabiliyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 3 yılı dolan alabiliyor...

HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALABİLİR?

Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor.Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 yıl kalma sözü' gerekiyor.

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Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 3 yılı dolan alabiliyor...

EMEKLİYE 2. PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. İkinci ödemeler 3 yıllık taahhüt süresi dolar dolmaz yapılacak.

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Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 3 yılı dolan alabiliyor...

2017'DEN SONRA PROMOSYON ALANLAR NE YAPACAK?

Onlar da 3 yıl bitince ikinci ödemeyi alacak. Örneğin; 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek. Taahhüt süresi sona eren emekliler, istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilir. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

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Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 3 yılı dolan alabiliyor...

MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka seçilebiliyor.