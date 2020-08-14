Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 3 yılı dolan alabiliyor...

2017'DEN SONRA PROMOSYON ALANLAR NE YAPACAK?



Onlar da 3 yıl bitince ikinci ödemeyi alacak. Örneğin; 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek. Taahhüt süresi sona eren emekliler, istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilir. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.