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Emekliye promosyon müjdesi! Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 3 yılı dolan alabiliyor...
Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? Milyonlarca emekli maaşlarına ek aldıkları promosyon ödemeleri ile rahat bir nefes alıyor. Bankaların düzenlediği promosyon ödemeleri ile maaşı 1.500 ve 2.500 arasında bulunan emeklilere promosyon veriyor. Maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL ödeme alıyor. Peki, Emekli promosyonu veren bankalar hangileri? 3 yılı dolan alabiliyor...
Giriş Tarihi: 14.08.2020 20:30Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 20:37