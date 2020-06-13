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Haberler Galeri Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi

Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi

Son dakika haberi.. İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında istihdamın korunması için 3 ay işten çıkarma yasaklanmıştı. Bu sürenin bitmesine kısa süre kala, sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, işten çıkarma yasağı uzayacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 12:55
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Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında 2020 Nisan ayında işten çıkarmalara düzenleme gelmişti. İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanmıştı. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabiliyordu. Feshi yasağının süresi Cumhurbaşkanı kararına göre 6 aya kadar uzatılabiliyor. Bu sürenin bitmesine kısa bir süre kala, vatandaşlar işten çıkarma yasağının devam edip etmeyecğini araştırıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, işten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı?

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Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAYACAK MI?

İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz'da sona erecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan ve kamuoyunda işten çıkarma yasağı olarak bilinen fesih kısıtını uzatmayı düşündüklerini belirtti.

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Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi

KISA ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ UZAYACAK MI?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecek. Kısa çalışma ödemeleri 30 Haziran'a kadar yapılacak. Nakdi Ücret Desteği olarak adlandırılan ücretsiz izin destek ödemeleri ise 17 Temmuz'a kadar yapılacak. Bu sürelerin uzatılması talep ediliyor. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında işten çıkarma yasağının uzayacağını söyledi.

Bakan Selçuk "Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz" açıklamasında bulundu.

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Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Pandemi başladığında en önceliğimiz vatandaşlarımızı bu süreçteki negatif etkilere karşı korumaktı. Onun için de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi adı altında bir sosyal koruma kalkanı açıkladık. Çalışma hayatında ise temel olarak fesih kısıtını koyduk ki iş gücümüzü istihdamımızı koruyabilelim. Biz biliyorduk ki bu ekonomik dönem geçtiği zaman hızlıca ekonomik toparlanmaya geçebilelim. Fesih kısıtı sebebiyle hem işlerini kaybetmelerini engelledik vatandaşlarımızın, aynı zamanda işverenlerimize de nakdi destekler sağlayarak da biz bu süreçte hem işverenlerimizi hem işçilerimizi korumayı hedefledik.