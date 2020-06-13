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Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi
Son dakika haberi.. İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında istihdamın korunması için 3 ay işten çıkarma yasaklanmıştı. Bu sürenin bitmesine kısa süre kala, sürenin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, işten çıkarma yasağı uzayacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.06.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 12:55
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