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Haberler Galeri Son dakika: Kısa çalışma ödeneği Ağustos ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği e-devlet sorgulama...

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği Ağustos ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği e-devlet sorgulama...

Kısa çalışma ödeneği Ağustos ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin süresi geçtiğimiz günlerde uzatılmıştı. Bu süreçte pirimlerin ödenmemesi nedeniyle emeklilik süreside uzuyor. Pandemi döneminde hükümetin vatandaşlara desteklerinden biri olan ödemelerin ağustos ayı sorgulaması yapılıyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği Ağustos ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği e-devlet sorgulama...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 18:46
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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği Ağustos ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği e-devlet sorgulama...

Kısa çalışma ödeneği Ağustos ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği e-devlet sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 7 Ağustos'ta ödemelerine başlanan nakdi ücret desteği e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği Ağustos ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği e-devlet sorgulama...

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği Ağustos ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği e-devlet sorgulama...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 7 Ağustos Cuma günü yapılmaya başlayacağını bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği Ağustos ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği e-devlet sorgulama...

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği Ağustos ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği e-devlet sorgulama...

NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT'ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği Ağustos ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği e-devlet sorgulama...

ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ UZATILDI

Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de ağustos sonuna kadar uzatıldı.