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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği Ağustos ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği e-devlet sorgulama...
Kısa çalışma ödeneği Ağustos ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin süresi geçtiğimiz günlerde uzatılmıştı. Bu süreçte pirimlerin ödenmemesi nedeniyle emeklilik süreside uzuyor. Pandemi döneminde hükümetin vatandaşlara desteklerinden biri olan ödemelerin ağustos ayı sorgulaması yapılıyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği Ağustos ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği e-devlet sorgulama...
Giriş Tarihi: 13.08.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 18:46
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