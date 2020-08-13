İkinci el için kritik viraj! 2. el araba piyasası ne zaman düşer? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

2. el araba piyasası ne zaman düşer? Araba hayali kuran binlerce vatandaş fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan otomotiv piyasasında ÖTV beklentisi oluşmuş durumda. Uzmanlar, ikinci el piyasasında kritik viraj olarak sıfır araçların geliş tarihi görülüyor. Peki, 2. el araba piyasası ne zaman düşer? Opel, Renault, Fiat, Dacia...