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İkinci el için kritik viraj! 2. el araba piyasası ne zaman düşer? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

2. el araba piyasası ne zaman düşer? Araba hayali kuran binlerce vatandaş fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan otomotiv piyasasında ÖTV beklentisi oluşmuş durumda. Uzmanlar, ikinci el piyasasında kritik viraj olarak sıfır araçların geliş tarihi görülüyor. Peki, 2. el araba piyasası ne zaman düşer? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 20:31 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 20:35
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İkinci el için kritik viraj! 2. el araba piyasası ne zaman düşer? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

2. el araba piyasası ne zaman düşer? Opel, Renault, Fiat, Dacia fiyatları düştü mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde sıfır araçlarında girişinde yaşanan sorun nedeniyle ikinci el piyasasında fiyatlar cep yakıyor. Araba hayali kuran binlerce vatandaş ÖTV beklentisi içine girdi. Peki, 2. el araba piyasası ne zaman düşer? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el için kritik viraj! 2. el araba piyasası ne zaman düşer? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Uzmanlar ikinci el araba fiyatlarında düşüşün bayramdan sonra olacağına işaret etmişti. Eylül ayı gibi gelmesi beklenen sıfır araçların piyasaya sürülmesinin ardından ikinci el araba fiyatlarının normale dönmesi bekleniyor. Konu ile son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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İkinci el için kritik viraj! 2. el araba piyasası ne zaman düşer? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

DÜZENLEME GELİYOR

Getirilecek düzenleme ile ikinci el araç satış yetki belgesi olmadan yapılamayacak. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile araç satışı yapılan yerler, ödeme yöntemleri ve satış şartları konusunda da düzenleme getirilecek.

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İkinci el için kritik viraj! 2. el araba piyasası ne zaman düşer? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

2. el araç yasası düzenlemesi ile ciddi cezaların uygulamaya sokulacağı düşünülüyor. İkinci el araç satışı yetki belgesi zorunluluğu ile ilgili düzenleme hayata geçirilmeden hemen önce ikinci el araç ticareti yapan yaklaşık 50 bin işletmenin yalnızca çok küçük bir kısmının yetki belgesi aldığı ortaya çıkarıldı.

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İkinci el için kritik viraj! 2. el araba piyasası ne zaman düşer? Opel, Renault, Fiat, Dacia...

2. el araç satış düzenlemesi ile ilgili detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gittiği belirtiliyor. 2. el araç satışı düzenleme uygulaması ile belgesiz şekilde araç satışı gerçekleştirenler için araç başına 5 bin TL'lik cezanın verileceği öngörülüyor.