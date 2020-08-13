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Haberler Galeri Güncel zamlı sigara listesi: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Güncel zamlı sigara listesi: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara kullanıcıları sosyal medyada dolaşan zam iddiaları sonrasında araştırma yapmaya başladı. Vergi artışı sonrasında sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Peki, Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 17:45
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Güncel zamlı sigara listesi: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz günlerde sigara tiryakileri zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Tüketiciler sigara zam iddialarını merak ediyor. Peki, Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Güncel zamlı sigara listesi: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

SİGARAYA ZAM VAR MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Resmi açıklama geldiği anda haberimizin içine eklenecektir.

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Güncel zamlı sigara listesi: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

2020 TEMMUZ GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ - SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

JTI

Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL

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Güncel zamlı sigara listesi: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL

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Güncel zamlı sigara listesi: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

British American Tobacco

Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL