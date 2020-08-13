Güncel zamlı sigara listesi: Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...

Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Sigara kullanıcıları sosyal medyada dolaşan zam iddiaları sonrasında araştırma yapmaya başladı. Vergi artışı sonrasında sigaraya zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir uygun görülen bir vergi artışını daha da gerçekleştirdi. Peki, Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Marlboro, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent fiyatları...