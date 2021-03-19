Müjdeli haber duyuruldu! Faizler silindi yeni yapılandırma imkanı doğdu! 18 ay taksitlendirme...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabı üzerinden esnaf ve sanaatkarı ilgilendiren müjdeyi verdi. Salgın döneminde zorlu süreçte, daha önce yapılandırma yapan ancak ödemeyen ve yapılandırmadan hiç faydalanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarlara destek olmak amacıyla yeni bir kolaylığın hayata geçirildiği bildirildi. Son dakika haberi sonrasında uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlar konunun detaylarını sorgulamaya başladı. Gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...