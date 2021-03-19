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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Müjdeli haber duyuruldu! Faizler silindi yeni yapılandırma imkanı doğdu! 18 ay taksitlendirme... Müjdeli haber duyuruldu! Faizler silindi yeni yapılandırma imkanı doğdu! 18 ay taksitlendirme...
Esnaf ve sanatkarları yakından ilgilendiren son dakika müjdesi geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini dile getirirken, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması başlatıldı." ifadesini kullandı. Sunulan imkandan yararlanmak isteyen vatandaşlar şartları sorgulamaya başladı. Tüm detayları ahaber.com.tr üzerinden sorgulayabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 19.03.2021 16:07
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabı üzerinden esnaf ve sanaatkarı ilgilendiren müjdeyi verdi. Salgın döneminde zorlu süreçte, daha önce yapılandırma yapan ancak ödemeyen ve yapılandırmadan hiç faydalanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarlara destek olmak amacıyla yeni bir kolaylığın hayata geçirildiği bildirildi. Son dakika haberi sonrasında uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlar konunun detaylarını sorgulamaya başladı. Gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar için yeni bir kolaylık hayata geçirildiğini belirterek, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılması başlatıldı." ifadesini kullandı.
Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkarlara destek olmak amacıyla yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini bildirdi.
TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılmasının 18 Mart 2021 itibarıyla başlatıldığını kaydeden Pekcan, "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
850 BİN ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ
*Basit usulde vergilendirilen küçük esnaf yararlanacak. Bunlar arasında berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi meslekleri yapanlar bulunuyor.
*Bu esnaf gelir vergisi ödemeyecek, beyanname vermeyecek. Böylece esnafın üzerindeki vergi yükü kalkmış olacak.