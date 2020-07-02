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Jandarma astsubay meslek yüksek okulu başvuruları ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Şartları nelerdir?

Jandarma astsubay meslek yüksek okulu başvuruları ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim-öğretim görecek astsubay bin öğrenci alımı yapılacak. Yapılan açıklamada Jandarma astsubay meslek yüksek okulu başvuruları ne zaman? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Başvurular nereden yapılacak? Şartları nelerdir? Merak edilen detaylar habeimizde...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 21:05 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 21:16
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Jandarma astsubay meslek yüksek okulu başvuruları ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Şartları nelerdir?

Jandarma astsubay meslek yüksek okulu başvuruları ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Komutanlık tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 1000 öğrenci alınacağı açıklandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada başvuruların yarın başlayacağı açıklandı. Peki, Jandarma astsubay meslek yüksek okulu başvuruları ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Şartları nelerdir? İşte detaylar ahaber.com.tr'de....

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Jandarma astsubay meslek yüksek okulu başvuruları ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Şartları nelerdir?

JANDARMA ASTSUBAY ÖĞRENCİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 03 Temmuz-03 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

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Jandarma astsubay meslek yüksek okulu başvuruları ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Şartları nelerdir?

Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr adreslerinde yer alan "2020 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiştir.

Detaylara, JAMYO Öğrenci Başvuru Kılavuzu ile "www.jandarma.gov.tr"den ulaşılabilecek.

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Jandarma astsubay meslek yüksek okulu başvuruları ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI

a. Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma. gov.tr/PTM/Giris internet adresleri ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların "Başvuru Kılavuzunun" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir.

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Jandarma astsubay meslek yüksek okulu başvuruları ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Şartları nelerdir?

c. Başvurular, 03 Temmuz 2020 günü başlayıp, 03 Ağustos 2020 günü saat 17:00'de sona erecektir.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.