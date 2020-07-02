Jandarma astsubay meslek yüksek okulu başvuruları ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Komutanlık tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 1000 öğrenci alınacağı açıklandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada başvuruların yarın başlayacağı açıklandı. Peki, Jandarma astsubay meslek yüksek okulu başvuruları ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Şartları nelerdir? İşte detaylar ahaber.com.tr'de....