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Jandarma astsubay meslek yüksek okulu başvuruları ne zaman? Başvurular nereden yapılacak? Şartları nelerdir?
Jandarma astsubay meslek yüksek okulu başvuruları ne zaman? Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim-öğretim görecek astsubay bin öğrenci alımı yapılacak. Yapılan açıklamada Jandarma astsubay meslek yüksek okulu başvuruları ne zaman? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Başvurular nereden yapılacak? Şartları nelerdir? Merak edilen detaylar habeimizde...
Giriş Tarihi: 02.07.2020 21:05Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 21:16