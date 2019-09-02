Son dakika kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem tazminatı kimler alabilir? Kıdem tazminatı taban ve tavan hesaplama! Kıdem tazminatı işçi ve işveren arasında birçok kez probleme neden oluyor. İşçi haklarını almak isterken işveren de haklarını korumak istiyor. İşçi ve işveren arasındaki kıdem tazminatı sorunları işçi mahkemeleri tarafından nihayete eriyor. Birçok işçi işten çıkarıldığında ne kadar tazminat alacağını araştırıyor. Bunların başında da asgari ücretli çalışanlar geliyor. Ülkemizde birçok kişi asgari ücret üzerinden sigortalı. Yani taban üzerinden kıdem tazminatı ödemesi alacak. Peki, Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar? İşte detaylar... Giriş Tarihi: 02.09.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 16:21
Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçi var. İşçilerin sağlık ve emeklilik haklarının güvence altına alınması için her ay işveren tarafından devlete sigorta primi ödemesi yapılıyor. Ödemeler karşılığında işçi primini doldurduğunda, yaş şartını da yerine getirdiğinde emekli oluyor ve devletten maaş alıyor. SSK güvencesi ile çalışan işçinin işten çıkarıldığı durumlarda da hakları devlet tarafından güvence altına alınmış durumda... Bir işçi işten çıkarıldığında işveren tarafından kıdem tazminatı ödemesi yapılır. İşçi çalıştığı yıl çarpı brüt maaş sistemi üzerinden ödeme alır. Örneğin 6 yıl 3 bin TL brüt maaştan çalışan bir işçi 18 bin TL kıdem tazminatı ödemesi alır. Ayrıca ihbar tazminatı da işçinin hakları arasında yer alıyor. Devlet mobbinge ve negatif ayrımcılığa uğrayan işçi için ayrımcılık tazminatı hakkı da veriyor. Peki,
asgari ücret kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Son dakika kıdem tazminatı tavanı ve tabanı ne kadar? İşte kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı ve ihbar tazminatı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları... KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para.
KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR? Kıdem tazminatı, çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücreti kadardır. 1 yıllık kıdemi olan işçi 1 aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı alabilmektedir. 1 yılın altındaki süreler için orantılı olarak hesaplama işlemi gerçekleştirilir. İşçinin brüt ücreti hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dahil olur. Bu sebeple, kasa tazminatı, yemek yardımı, çocuk zammı gibi ödemeler de işçinin brüt ücretine dahil edilir ve bu ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. KIDEM TAZMİNATI TAVAN VE TABAN HESAPLAMA
Asgari ücrete yüzde 26,05 zam yapılması sonrası yeni asgari ücret bin 603 liradan 2 bin 20 TL'ye çıkarıldı. Yapılan zam sonrası brüt asgari ücret de 2 bin 29 liradan 2 bin 558 liraya yükseldi. Böylece en düşük kıdem tazminatı tutarı da 2 bin 558 liraya çıktı. En yüksek kıdem tazminatı tutarı ise 5 bin 434 liradan 6 bin 16 liraya yükseldi.
KIDEM TAZMİNATI NEYE GÖRE BELİRLENİR?
İşçinin kıdem tazminatı hesabında çalıştığı süreye bakılır. Her tam yıl için işverence, işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1 yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatının hesaplanması, işçinin son brüt ücreti üzerinden yapılır. Brüt ücret sadece işçinin maaşından ibaret değildir. Yemek yardımı, yol parası ya da ikramiye gibi ödemeler de brüt maaş hesabında ve kıdem tazminatı ödemesinde dikkate alınır.