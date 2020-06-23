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2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!

Kamu bankalarının düşük faizli kredi kampanyalarını açıklamasının ardından otomobil piyasası hareketlendi. Son günlerde SUV modeller ve fiyatları, en çok aranılanlar arasında yer aldı. Düşük faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olmak isteyen vatandaşlar, en ucuz SUV modelleri araştırmaya başladılar. Fiyatları 150 bin TL olan SUV modelleri ahaber.com.tr'de görüntüleyebilirsiniz. İşte 2020 en ucuz fiyatlı SUV araçlar...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 16:23
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2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!

SUV segmentine yoğun ilgi gösteriliyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından sıfır ve ikinci el taşıt kredisine asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanıyor. 0.49 ve 0.69 faizli taşıt kredisi kampanyası ile birlikte en ucuz SUV model araçlar araştırılmaya başlandı. 7 yaşından büyük olmayan araçlar satılı araç ilan sitelerinde yer alıyor. 6 ay geri ödemesiz taşıt kredisi ile araç sahibi olabilirsiniz. İşte en ucuz fiyatlı satılık SUV araçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!

İşte fiyatları 150 bin lira olan SUV modeller:

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2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!

Renault Captur

2016 model

150 bin lira

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2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!

Opel Mokka

2014 model

150 bin lira

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2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!

Chevrolet Captiva

2013 model

150 bin lira