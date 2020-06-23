2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!

SUV segmentine yoğun ilgi gösteriliyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından sıfır ve ikinci el taşıt kredisine asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanıyor. 0.49 ve 0.69 faizli taşıt kredisi kampanyası ile birlikte en ucuz SUV model araçlar araştırılmaya başlandı. 7 yaşından büyük olmayan araçlar satılı araç ilan sitelerinde yer alıyor. 6 ay geri ödemesiz taşıt kredisi ile araç sahibi olabilirsiniz. İşte en ucuz fiyatlı satılık SUV araçlar...