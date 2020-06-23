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2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!
Kamu bankalarının düşük faizli kredi kampanyalarını açıklamasının ardından otomobil piyasası hareketlendi. Son günlerde SUV modeller ve fiyatları, en çok aranılanlar arasında yer aldı. Düşük faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olmak isteyen vatandaşlar, en ucuz SUV modelleri araştırmaya başladılar. Fiyatları 150 bin TL olan SUV modelleri ahaber.com.tr'de görüntüleyebilirsiniz. İşte 2020 en ucuz fiyatlı SUV araçlar...
Giriş Tarihi: 23.06.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 16:23
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