Son dakika: KÇÖ süresi uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği başvuru nereden, nasıl yapılır? KÇÖ başvuru şartları...

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs pandemisi sonrası başlatılan kısa çalışma ödeneğinde başvuru süresinin uzatıldığı açıklandı. Bu ödenekten faydalanmak isteyen vatandaşlar, yeni başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KÇÖ süresi uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği başvuru nereden, nasıl yapılır? KÇÖ başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.12.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 12:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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