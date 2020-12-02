Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: KÇÖ süresi uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği başvuru nereden, nasıl yapılır? KÇÖ başvuru şartları... Son dakika: KÇÖ süresi uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği başvuru nereden, nasıl yapılır? KÇÖ başvuru şartları... Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs pandemisi sonrası başlatılan kısa çalışma ödeneğinde başvuru süresinin uzatıldığı açıklandı. Bu ödenekten faydalanmak isteyen vatandaşlar, yeni başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KÇÖ süresi uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği başvuru nereden, nasıl yapılır? KÇÖ başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 02.12.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 12:39
Kısa çalışma ödeneği başvuru nasıl yapılır? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma için başvuru süresi uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başvuruların başladığını duyurdu. Peki, kısa çalışma ödeneği başvuru nereden, nasıl yapılır? KÇÖ başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Kısa çalışma ödeneği başvuruları sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılabilecek. Bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacak. Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.
BAKAN SELÇUK'TAN "KISA ÇALIŞMA" AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Selçuk, şunları kaydetti:
"Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerlerimiz, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek." Ödenekten yararlanan iş yerleri ilave işçi için talepte bulunabilecek
Bakan Selçuk, açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan iş yerlerinin durumuna da değindi.
30 Haziran tarihine kadar Kovid-19 nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk,
"Bu iş yerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek." ifadelerini kullandı.
Selçuk, daha önce başvuran iş yerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini vurguladı.
Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.