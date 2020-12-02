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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Kasım ayı enflasyon oranı, emekli ve memur başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. 2020'nin ikinci altı aylık enflasyon oranına göre maaşları yükselecek olan emekli ve memurlar, son iki veriyi heyecanla bekliyor. Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri için geri sayım başladı. Öte yandan AA Finans'ın kasım ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı. Peki, Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 02.12.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 11:15
Kasım ayı enflasyon tahmini nedir? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından açıklanacak Kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Bu gelişmelerin ardından gözler 2020 Kasım ayına ait enflasyon oranına çevrildi. Peki, Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2020 Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2020 Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık Perşembe günü açıklanacak.
KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,10 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Perşembe günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,75, en yüksek yüzde 1,80 aralığında yer aldı.