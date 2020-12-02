Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı enflasyon oranı, emekli ve memur başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. 2020'nin ikinci altı aylık enflasyon oranına göre maaşları yükselecek olan emekli ve memurlar, son iki veriyi heyecanla bekliyor. Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri için geri sayım başladı. Öte yandan AA Finans'ın kasım ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı. Peki, Kasım ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...