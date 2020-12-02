Asgari ücrette bu sene bir ilk yaşanacak! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belirlenecek?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret her yıl başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Milyonlarca işçinin alacağı maaş zammı heyecanla beklenirken, bu sene bir ilk yaşanacak. Komisyon, koronavirüs salgını nedeniyle ilk toplantısını internet ortamında gerçekleştirecek. Peki, 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belirlenecek? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.12.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 13:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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