Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücrette bu sene bir ilk yaşanacak! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belirlenecek? Asgari ücrette bu sene bir ilk yaşanacak! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belirlenecek? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret her yıl başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Milyonlarca işçinin alacağı maaş zammı heyecanla beklenirken, bu sene bir ilk yaşanacak. Komisyon, koronavirüs salgını nedeniyle ilk toplantısını internet ortamında gerçekleştirecek. Peki, 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belirlenecek? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 02.12.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 13:12
Asgari ücret zammı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yeni yılla beraber asgari ücrete yapılacak zam oranı heyecanla bekleniyor. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrette bu sene bir ilk yaşanacak. 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı, koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilecek. Peki, 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belirlenecek? İşte asgari ücret ile ilgili merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRETTE BU SENE BİR İLK YAŞANACAK
Normal şartlarda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde ayrı ayrı toplanıyor, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyordu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 4 Aralık'taki ilk toplantını bu sene Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda internet ortamında çevrim içi yapılması kararlaştırıldı.
İşçi ve işverenin ev sahipliğinde diğer toplantıların düzenleniş yönteminin ise ilerleyen günlerde netleşeceği öğrenildi.
2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Eğer YEP'teki 2021'e ilişkin yüzde 8'lik enflasyon hedefine göre artırılırsa net asgari ücret 2.510 liraya çıkacak.
Merkez Bankası'nın yüzde 9.4'lük enflasyon tahminine göre artış yapılırsa da net asgari ücret 2.542 lira olacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NELERİ ETKİLEYECEK?
Asgari ücretlinin maaşı
Asgari ücretlinin tazminatı Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği Tüm çalışanların asgari geçim indirimi İşsizlik maaşı Doğum ve askerlik borçlanması Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri. 2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık'ta gerçekleştirecek. 8 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zam oranı aralık ayı sonunda belli olacak.