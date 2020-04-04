Son dakika: Kargolar çalışacak mı? Kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri

Son dakika haberi... Kargolar çalışacak mı? Kargolar açık mı, kapalı mı? Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görülen koronavirüs vakasının ardından yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. Başkan Erdoğan, 3 Nisan Cuma günü alınan yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak ili araç giriş çıkışına kapatıldı. Bu gelişmelerin ardından kargoların çalışıp çalışmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kargolar çalışacak mı? Kargolar açık m��, kapalı mı? İşte MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 12:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL