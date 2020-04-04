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Haberler Galeri Son dakika: Kargolar çalışacak mı? Kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri

Son dakika: Kargolar çalışacak mı? Kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri

Son dakika haberi... Kargolar çalışacak mı? Kargolar açık mı, kapalı mı? Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görülen koronavirüs vakasının ardından yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. Başkan Erdoğan, 3 Nisan Cuma günü alınan yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak ili araç giriş çıkışına kapatıldı. Bu gelişmelerin ardından kargoların çalışıp çalışmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kargolar çalışacak mı? Kargolar açık m��, kapalı mı? İşte MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 12:14
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Son dakika: Kargolar çalışacak mı? Kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri

Son dakika haberi... Kargolar çalışacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu gece itibarıyla (4 Nisan) 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz." dedi. Bu gelişmelerin ardından kargoların açık olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, kargolar çalışacak mı? Kargolar açık mı, kapalı mı? İşte MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri...

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Son dakika: Kargolar çalışacak mı? Kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri

KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

Kargoların çalışığ çalışmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek. dedi.

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Son dakika: Kargolar çalışacak mı? Kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

08:30 ile 17:00 arası (Öğle arası vermeyen şubelerde 08:30 ile 16:30 arası)

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Son dakika: Kargolar çalışacak mı? Kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri

PTT ŞUBELERİ KAPANDI MI?

Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri geçici kapatılacak. Sosyal yardım ödemeleri evlerde yapılacak. PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak.

İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını bildirdi.

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Son dakika: Kargolar çalışacak mı? Kargolar açık mı, kapalı mı? MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri

Başmüdürlükten yapılan açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinde yaşanan yoğunluğun, çalışanların ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla yarından itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinde ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı alındığı belirtildi.