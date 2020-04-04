Ödemeler başlıyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ödeme takvimi

SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye ödemeleri için takvim belli oldu. Türkiye'de ilk 11 Mart'ta görülen koronavirüs vakasının ardından alınan tedbirler açıklandı. Bu kapsamda, Mayıs ayında ödenmesi planlanan emekli ikramiyesinin öne çekildiği açıklanmıştı. SSK ve Bağkur emeklilerinin ikramiye ödemeleri için tarih yaklaştı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hangi gün? İşte tahsis numarasının son rakamına göre ödeme takvimi...