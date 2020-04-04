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Ödemeler başlıyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ödeme takvimi

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek 1000'er TL ikramiye ödeme takvimi belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ikramiye ödemelerinin öne çekildiği bildirilmişti. Belirlenen takvime göre, ödemeler önümüzdeki hafta başlayacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hangi gün? İşte tahsis numarasının son rakamına göre ödeme takvimi...

Giriş Tarihi: 04.04.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 10:55
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Ödemeler başlıyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ödeme takvimi

SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye ödemeleri için takvim belli oldu. Türkiye'de ilk 11 Mart'ta görülen koronavirüs vakasının ardından alınan tedbirler açıklandı. Bu kapsamda, Mayıs ayında ödenmesi planlanan emekli ikramiyesinin öne çekildiği açıklanmıştı. SSK ve Bağkur emeklilerinin ikramiye ödemeleri için tarih yaklaştı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hangi gün? İşte tahsis numarasının son rakamına göre ödeme takvimi...

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Ödemeler başlıyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ödeme takvimi

2020 EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7-11 Nisan'da ödenecek. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.

İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri:

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Ödemeler başlıyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ödeme takvimi

Tahsis numarası son rakamı 17-18-19 olanlar: 7 Nisan'da

Tahsis numarası son rakamı 20-21-22 olanlar: 8 Nisan'da

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Ödemeler başlıyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ödeme takvimi

Tahsis numarası son rakamı 23-24 olanlar: 9 Nisan'da

Tahsis numarası son rakamı 25-26 10 olanlar: 10 Nisan'da

4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek.

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Ödemeler başlıyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ödeme takvimi

İKRAMİYELER NASIL ALINACAK?

Emekliler maaşlarını aldıkları banka hesaplarında ikramiyelerini görecekler.