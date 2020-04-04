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Ödemeler başlıyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ödeme takvimi
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek 1000'er TL ikramiye ödeme takvimi belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ikramiye ödemelerinin öne çekildiği bildirilmişti. Belirlenen takvime göre, ödemeler önümüzdeki hafta başlayacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ödemeleri hangi gün? İşte tahsis numarasının son rakamına göre ödeme takvimi...
Giriş Tarihi: 04.04.2020 10:47Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 10:55