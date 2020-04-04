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Haberler Galeri Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?

Son dakika haberi... Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bazı iş yerlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından kısa çalışma ödeneği başvuru şartları kolaylaştırılmıştı. İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödeneği ödemesi bekleyen vatandaşlar için tarih açıklandı. Peki, Kısa çalışma ödeneği, iş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi ne zaman yatacak? Ödemeler nereden, nasıl alınacak?

Giriş Tarihi: 04.04.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 13:45
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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?

Son dakika haberi... İş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi, işsizlik sigortası ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin tarihleri belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada ödemelerin önümüzdeki hafta başlayacağını duyurdu. Peki, kısa çalışma ödeneği, iş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi ne zaman yatacak? Ödemeler nasıl alınacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?

ÖDEMELER NE ZAMAN, NASIL ALINACAK?

İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemeleri 6 Nisan'da başlayacak.

Ödemelerin PTT ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında PTT iş yerlerinde ödendiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şöyle dedi:

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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?

"Söz konusu ödemeler de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ilk etapta 600 bin vatandaşa 6 Nisan'dan itibaren evlerinde teslim edilecek. Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak."

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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?

İŞSİZLİK SİGORTASI NEDİR?

İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?

İŞSİZLİK SİGORTASI KAPSAMINDA HANGİ ÇALIŞANLAR YER ALMAKTADIR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası kapsamında olanlardan bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar,

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar,

Ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler,

işsizlik sigortasının kapsamında bulunmaktadır.