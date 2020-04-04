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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?
Son dakika haberi... Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında bazı iş yerlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından kısa çalışma ödeneği başvuru şartları kolaylaştırılmıştı. İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödeneği ödemesi bekleyen vatandaşlar için tarih açıklandı. Peki, Kısa çalışma ödeneği, iş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi ne zaman yatacak? Ödemeler nereden, nasıl alınacak?
Giriş Tarihi: 04.04.2020 13:27Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 13:45