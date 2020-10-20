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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kamuda çalışan taşeron işçiye müjde! 4D'li taşeron işçiye zam oranı ne oldu? Maaş zammı ve yüzdelik dilim Son dakika: Kamuda çalışan taşeron işçiye müjde! 4D'li taşeron işçiye zam oranı ne oldu? Maaş zammı ve yüzdelik dilim
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda son durum nedir? 4D'li taşeron işçilerin merakla beklediği maaş zam oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. AÇSHB'nin 4D'li çalışan sürekli işçiler için yapacağı maaş zam oranı konusunda araştırmalar sürüyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, kamuda çalışan taşeron işçinin maaş zammı son durum nedir? 4D'li taşeron işçiye ne kadar zam yapılacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.10.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 15:35
Son dakika... 4D'li taşeron işçi maaş zammı ne oldu? Taşeron işçilerin maaş zam oranı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından teklif edilecek zam oranı merak ediliyor. Maaşları düşük olan taşeron işçilerin maaşları 2020 Ocak zammı ile asgari ücret seviyesine çekilmişti. Maaşı düşük olanlar için bakanlık devreye girdi. Peki, kamuda çalışan taşeron işçinin maaş zammı son durum nedir? 4D'li taşeron işçiye ne kadar zam yapılacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu zamana kadar 6 ayda bir kez %4 oranında zam yapılan taşeron işçilerin maaşlarında asgari ücrete dengeleme durumu söz konusu. 2020 TİS sayesinde maaşlara %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanması bekleniyor.
Zam oranı ile ilgili en kuvvetli ihtimaller arasında 2020 asgari ücret maaş zam oranı olan yüzde 15 ön plana çıkıyor. Eğer bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM NEDİR?
Kamuda çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS toplantısında beklentilerinden birisi de yüzdelik dilim ile ek zam. Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.
Buna göre işçilerin kadroya alınmadan önceki maaşları önem kazanacak. O dönemki maaşların asgari ücrete orana mevcut asgari ücret oranına göre belirlenecek ve ödemeler ona göre yapılacak.