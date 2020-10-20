Son dakika... 4D'li taşeron işçi maaş zammı ne oldu? Taşeron işçilerin maaş zam oranı konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından teklif edilecek zam oranı merak ediliyor. Maaşları düşük olan taşeron işçilerin maaşları 2020 Ocak zammı ile asgari ücret seviyesine çekilmişti. Maaşı düşük olanlar için bakanlık devreye girdi. Peki, kamuda çalışan taşeron işçinin maaş zammı son durum nedir? 4D'li taşeron işçiye ne kadar zam yapılacak? İşte son gelişmeler...