Maaş zammı belli oluyor! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük maaşlar...

Emekli ve memur maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Memur ve emeklilerin gözü 2021 Ocak ayında yapılacak olan zam oranında. Yeni maaşların belli olması için son üç aylık enflasyon verileri kaldı. Beklenti anketine göre enflasyın farkı yüzde 4.68'e çıkıyor. Buna göre memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı merak edilmeye başlandı. Peki, 021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Yazımızdan emekli ve memur maaşları ile ilgili son gelişmeleri öğrenebilirsiniz.