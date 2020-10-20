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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Maaş zammı belli oluyor! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük maaşlar... Maaş zammı belli oluyor! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük maaşlar...
Emekli ve memur maaş zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Memur ve emeklilerin gözü 2021 Ocak ayında yapılacak olan zam oranında. Yeni maaşların belli olması için son üç aylık enflasyon verileri kaldı. Beklenti anketine göre enflasyın farkı yüzde 4.68'e çıkıyor. Buna göre memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı merak edilmeye başlandı. Peki, 021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Yazımızdan emekli ve memur maaşları ile ilgili son gelişmeleri öğrenebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 20.10.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 13:11
Memur ve emekliler Ocak ayı ile beraber 2021'de maaşlarının ne kadar yükseleceğini araştırıyor. Son açıklanan enflasyon verilerine göre maaş zamları şekillenmeye başladı. Yeni zamların belli olması için 3 aylık veri kaldı. Maaş zamları için geri sayım başlarken, beklenti anketine göre enflasyon farkının yüzde 4.68'e çıkması bekleniyor. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memur maaşları ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı kaç TL? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Memurlara, memur emeklilerine Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek. 2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek.
Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki yüzde 11.76'lık 2020 TÜFE tahmini, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5.68 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 1.68 enflasyon farkıyla yüzde 4.68'e çıkabilecek.
EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 4.68'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 893, memur emeklisi maaşı da 2 bin 946 liraya ulaşacak.
529 TL AİLE YARDIMI Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 4.68 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 367,52 liraya, çocuk yardımı 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,84 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,42 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, 529,2 liraya yükselecek.