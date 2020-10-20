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20 Ekim 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 2019/2 Buzağı desteklemesi ne zaman yatacak? Buzağı destekleri ödeme takvimi açıklandı mı? Son dakika: 2019/2 Buzağı desteklemesi ne zaman yatacak? Buzağı destekleri ödeme takvimi açıklandı mı?
2019 2. dönem buzağı desteklemesi ne zaman yatacak? Büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için üreticilere verilen buzağı desteklemeleri devam ediyor. İlk olarak 2018 yılında başlayan ödemelerin 2019 2. dönem ödeme takvimi merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilen son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, buzağı destekleri ödeme takvimi açıklandı mı? 2019/2 buzağı desteklemesi ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.10.2020 15:55 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 16:05
Buzağı desteklemeleri ödeme takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2019 2. dönem buzağı destek ödemelerinin ödeneceği takvim merakla araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için üreticilere verilen buzağı destek ödemelerinin 2019 2. dönem ödeme takvimi konusunda araştırmalar başladı. Peki, 2019 2. dönem buzağı desteklemesi ne zaman yatacak? Buzağı destekleri ödeme takvimi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2019 2. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLEMESİ NE ZAMAN YATACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 1. dönem buzağı destek ödemeleri 24 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2019 2. dönem kapsamında başvurular 1 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında alındı. Ancak 2019 2. dönem ödemelerinin takvimi henüz açıklanmadı. Bu ödemelerin 2021 yılının ilk aylarında yapılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
BUZAĞI DESTEKLEME ÜCRETİ NE KADAR?
4 ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş
Soy kütüğüne kayıtlı 500 TL/Baş
Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Bu imkandan faydalanmak isteyen üreticilerden bazı kriterlere uymaları talep edilecek. İşte, o kriterler;
Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları
Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,
Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.