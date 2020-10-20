Son dakika: 2019/2 Buzağı desteklemesi ne zaman yatacak? Buzağı destekleri ödeme takvimi açıklandı mı?

2019 2. dönem buzağı desteklemesi ne zaman yatacak? Büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için üreticilere verilen buzağı desteklemeleri devam ediyor. İlk olarak 2018 yılında başlayan ödemelerin 2019 2. dönem ödeme takvimi merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilen son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, buzağı destekleri ödeme takvimi açıklandı mı? 2019/2 buzağı desteklemesi ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...