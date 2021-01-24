5 milyon emekliye intibak müjdesi: İntibak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...

İntibak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir gündemde yer alan intibak yasasının son durumu merak ediliyor. Bilindiği üzere 2000 yılı öncesinde emekli olanlar için uygulanan intibak düzenlemesinin benzeri 2000 sonrası olanlar tarafından da talep ediliyor. Bakanlık tarafından intibak yasasına yönelik çalışmalar yapıldığı biliniyor. İşte, intibak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...