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24 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 5 milyon emekliye intibak müjdesi: İntibak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen... 5 milyon emekliye intibak müjdesi: İntibak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...
İntibak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir gündemde yer alan intibak yasasının son durumu merak ediliyor. Bilindiği üzere 2000 yılı öncesinde emekli olanlar için uygulanan intibak düzenlemesinin benzeri 2000 sonrası olanlar tarafından da talep ediliyor. Bakanlık tarafından intibak yasasına yönelik çalışmalar yapıldığı biliniyor. İşte, intibak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...
Giriş Tarihi: 24.01.2021 17:18
İntibak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İntibak yasası hakkında son gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaşlara uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılı sonrasında olanlar içinde uygulanması bekleniyor. Aila, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili çalışma yürütüldüğü biliniyor. Eğer talep hayata geçerse emeklilerin maaşları zamlanmış olacak. İşte, intibak zammı sonrasında SSK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMINDA SON DURUM
Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri kurum kaynaklı farkın giderilmesini, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ise 355 liraya varan zam yolu açılmasını istiyor. Bu yıl pek çok kazanım elde eden emeklilerin gözü intibakta.
2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK'lılar, önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini; memur emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.
5 MİLYON KİŞİYE ZAM
SSK'lıların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak.
2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.