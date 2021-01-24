2021 güncel zamlı sigara fiyat listesi: Yeni yıl sonrasında Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?

Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara vergi oranından yaşanan güncelleme sonrasında fiyatlara yansıması merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Sigara fiyatlarında artış yaşanıp yaşanmayacağı ise tiryakiler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Yeni yıl sonrasında Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?