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SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?
Milyonlarca kişiye müjdeli haber geldi. Çalışanlar ve emeklilik bekleyenleri ilgilendiren SGK toplu para iadesi ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Çalışanlar yada emeklilik bekleyenler isterlerse fazladan ödenen primleri geri alabiliyor. Vefat eden sigortalıların yakınlarına da eğer ölüm maaşı bağlanmamışsa primleri geri alınabiliyor. İki türlü alınabilen primler ile ilgili detayları derledik. Peki, SGK'dan para iadesi nasıl alınır? SGK toplu para iadesi nasıl yapılır? Merak edilenler yazımızda...
Giriş Tarihi: 13.06.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 12:25
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