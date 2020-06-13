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Haberler Galeri SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?

SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?

Milyonlarca kişiye müjdeli haber geldi. Çalışanlar ve emeklilik bekleyenleri ilgilendiren SGK toplu para iadesi ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Çalışanlar yada emeklilik bekleyenler isterlerse fazladan ödenen primleri geri alabiliyor. Vefat eden sigortalıların yakınlarına da eğer ölüm maaşı bağlanmamışsa primleri geri alınabiliyor. İki türlü alınabilen primler ile ilgili detayları derledik. Peki, SGK'dan para iadesi nasıl alınır? SGK toplu para iadesi nasıl yapılır? Merak edilenler yazımızda...

Giriş Tarihi: 13.06.2020 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 12:25
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SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır? GALERİ DEVAM EDİYOR

SGK toplu para ödemesi nasıl yapılır? SGK para iadesi nasıl alınır? Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi yapılıyor. Çalışanlar ya da emekli olmayı bekleyenleri yakından ilgilendiren haberin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Fazladan ödenen primlerin geri alınabilmesi için neler yapmak gerekiyor? SGK toplu para iadesi nasıl alınır? İşte SGK para iadesi ile ilgili tüm detaylar...

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SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?

SGK PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, çalışanlar ya da emeklilik bekleyenler isterlerse fazladan ödenen primlerini geri alabiliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların yakınlarına da eğer ölüm maaşı bağlanmamışsa primleri geri verilebiliyor.

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SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?

Sosyal güvenlik sistemimize göre emekli olabilmek için belli miktarda ve gün sayısında prim ödememiz gerekiyor. Bu primler hem işçi adına hem de işveren adına ödeniyor ve brüt maaşımızdan kesiliyor. Ancak fazla ödediğimiz ya da kullanmadığımız primler için geri ödeme imkanı var. Böylece SGK'da duran paralarımızı alabiliyoruz.

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SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?

Primleri iki türlü alıyoruz.

Birincisi emekli olma yaşına gelmemize rağmen eğer yeterince primimiz yoksa daha önce ödenenler geri alınabiliyor.

İkincisinde ise çalışırken eğer prime esas kazanç limitini aşan miktarda ödeme oluyorsa bu fazla paraları geri alma imkanımız bulunuyor.

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SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?

İMKAN KALMADIYSA
Yaşlılık toptan ödemesinde bazı şartlar bulunuyor. Emekli olabilmek için gerekli yaş şartını doldurmasına rağmen primleri yeterli olmadığı için emekli maaşı almaya hak kazanamayanlar paralarını geri alabiliyor. Burada önemli olan emeklilik için gerekli olan yaşı ve yıl şartını doldurmuş olmak.