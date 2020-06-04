Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitiyor?

Son dakika haberi... İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında milyonlarca vatandaşa destek sağlayan paketler hayata geçirilmişti. Yaklaşık 4 milyon çalışan için 5,4 milyar liraya yakın kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaş desteği sağlandı. Kontrollü hayata geçtiğimiz şu dönemde en çok merak edilenlerden biri de, bu uygulamaların ne zaman sona ereceği oldu. Bu sürenin uzatılması talep ediliyor. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 10:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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