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Haberler Galeri Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitiyor?

Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitiyor?

Son dakika haberi... İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında milyonlarca vatandaşa destek sağlayan paketler hayata geçirilmişti. Yaklaşık 4 milyon çalışan için 5,4 milyar liraya yakın kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaş desteği sağlandı. Kontrollü hayata geçtiğimiz şu dönemde en çok merak edilenlerden biri de, bu uygulamaların ne zaman sona ereceği oldu. Bu sürenin uzatılması talep ediliyor. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 10:11
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Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitiyor?

Son dakika haberi... İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede gösterilen büyük başarının ardından kontrollü normal hayata geçiş yapıldı. Yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan bazı işletmeler yeniden faaliyete geçti. Bu gelişmelerin ardından pandemi döneminde uygulanan desteklerin ne zaman biteceği merak edilmeye başlandı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitiyor?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

İşten çıkarma yasağı 17 Temmuz'da sona erecek. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında işveren bu tarihe kadar işten çıkarma yapamayacak.

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Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitiyor?

KISA ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecek. Kısa çalışma ödemeleri 30 Haziran'a kadar yapılacak. Nakdi Ücret Desteği olarak adlandırılan ücretsiz izin destek ödemeleri ise 17 Temmuz'a kadar yapılacak.

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Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitiyor?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılacak.

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Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Desteği ne zaman bitiyor?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir. Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/
isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.