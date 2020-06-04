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Haberler Galeri Bakanlardan milli uydu İMECE'ye "Tarihi" dokunuş! Gelecek yıl uzaya fırlatılacak

Bakanlardan milli uydu İMECE'ye "Tarihi" dokunuş! Gelecek yıl uzaya fırlatılacak

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE'nin son montajı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Uydumuzu inşallah 2021 yılında başarıyla uzaya fırlatmak istiyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 10:11
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Bakanlardan milli uydu İMECE'ye Tarihi dokunuş! Gelecek yıl uzaya fırlatılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, TÜBİTAK Uzay'ın yürüttüğü yerli ve milli uydu projelerin son durumu masaya yatırıldı.

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Bakanlardan milli uydu İMECE'ye Tarihi dokunuş! Gelecek yıl uzaya fırlatılacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ndeki (TUSAŞ) toplantıya Milli Savunma Bakanı Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ASELSAN Başkanı Haluk Güngör, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen ve diğer kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü yetkililerince faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı.

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Bakanlardan milli uydu İMECE'ye Tarihi dokunuş! Gelecek yıl uzaya fırlatılacak

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE'nin üretimindeki son durumun değerlendirildiği toplantının ardından TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne geçildi.

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Bakanlardan milli uydu İMECE'ye Tarihi dokunuş! Gelecek yıl uzaya fırlatılacak

İMECE Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli montaj ve entegrasyon faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Milli Savunma Bakanı Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE'nin son montajını yaptı.

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Bakanlardan milli uydu İMECE'ye Tarihi dokunuş! Gelecek yıl uzaya fırlatılacak

İMECE'yi yapılacak testlere hazır hale getiren Bakanlar, uydunun fırlatılacağı tarihe kadar olan süreçler hakkında bilgi aldı. Uydunun son parçalarını monte eden bakanlar, TUSAŞ'ta yaşanan bu tarihi anları hatıra fotoğrafı ile ölümsüzleştirdi.