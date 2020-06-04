Bakanlardan milli uydu İMECE'ye "Tarihi" dokunuş! Gelecek yıl uzaya fırlatılacak

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE'nin son montajı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Uydumuzu inşallah 2021 yılında başarıyla uzaya fırlatmak istiyoruz" dedi.



Giriş Tarihi: 04.06.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 10:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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