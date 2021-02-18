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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliyi rahatlatacak maaş teklifi! Emekliye en düşük 2.825 TL! Son dakika gelişmesi... Emekliyi rahatlatacak maaş teklifi! Emekliye en düşük 2.825 TL! Son dakika gelişmesi...
Emekliyi rahatlatacak maaş teklifi... Yaklaşık 13 milyon emeklinin, Ocak ayında zamlı maaşları hesaplarına yattı. Son dakika gelişmesine göre, en düşük emekli maaşının 2.825 TL olması için teklif yapılacak. Türkiye Emekliler Derneği ise 'Asgari ücrete eşitlensin' teklifi kabul görürse, en düşük emekli maaşı 2.825 TL olacak. En az emekli maaşı 2019 yılında 1.000, 2020 yılında ise en az 1.500 TL'ye çıkarılmıştı. Ocak ve Temmuz aylarında emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında en düşük maaş ortaya çıkmış oluyor.
Giriş Tarihi: 18.02.2021 18:23 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 18:23
Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları, Ocak 2021'de hesaplarına yattı. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı kadar zam yapılıyor. Zam sonrasında en düşük emekli maaşı ortaya çıkmış oluyor. Emekli maaşının en az 2.825 TL olması için teklif yapılacak. Türkiye Emekliler Derneği ise 'Asgari ücrete eşitlensin' teklifinde bulunacak. Eğer talep kabul görürse, en düşük emekli maaşında artış yaşanacak. 2020 yılında en düşük emekli maaşı bin 500 TL lira olarak belirlenmişti. Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİYE EN AZ 2.825 TL! SON DAKİKA GELİŞMESİ...
Türkiye Emekliler Derneği ise 'Asgari ücrete eşitlensin' teklifi yapacak. En az emekli maaşı 2019'da bin, 2020'de bin 500 liraya çıkarılmıştı. Her yıl yaşanan artış ve 2021 asgari ücret ile beraber emekli maaşları da yeniden artış yaşayabilir.
Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Emekliler için son yıllarda pek çok önemli düzenleme hayata geçirildi. Yıllık 2 bin lira olan bayram ikramiyeleri, banka promosyonu gibi. Ayrıca emekli aylıklarında iyileştirmelere de imza atıldı.
En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin liraya, 2020'nin Nisan ayından itibaren bin 500 liraya yükseltildi.
DUL-YETİME DE YANSIR
Emekliler, taban aylıkta bu yıl da bir artış yapılması beklentisi taşıyor. Tutar da telaffuz ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ- Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının, yeni yılla birlikte net 2 bin 825 liraya çıkarılan asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini gündeme taşıdı.
Bu talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak. Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.