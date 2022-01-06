06 Ocak 2022, Perşembe
SON DAKİKA! İşte milyonların zamlı maaş rehberi! Kim ne kadar maaş alacak? Emekli, memur, asgari ücret...
Son dakika haberine göre: Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, işçiden stajyere kadar herkesin maaşı 2022 yılında değişti. Ocak ayı ile birlikte yıllık enflasyonun açıklanması sonrasında emeklilerin ve memurların maaşları artarken sosyal yardımlarda da yükseliş yaşandı. Yeni hesap nasıl oldu? Kim ne kadar maaş alacak? Emekli, memur, asgari ücret...
Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:58 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 16:21
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