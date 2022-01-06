SON DAKİKA! İşte milyonların zamlı maaş rehberi! Kim ne kadar maaş alacak? Emekli, memur, asgari ücret...

*SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİYİM. ZAM ORANIM KAÇ OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alıyorlar. Temmuz ile Aralık arasında oluşan 6 aylık enflasyon yüzde 25,47 oldu. Bu durumda tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı Ocak ayı ile birlikte yüzde 25,47 oranında artacak. Ancak burada ayrıca seyyanen bir artış da geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltildi. Böylece oransal zamdan sonra 2500 TL'nin altında kalan maaşlar seyyanen zam ile tamamlanacak.