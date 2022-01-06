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SON DAKİKA! İşte milyonların zamlı maaş rehberi! Kim ne kadar maaş alacak? Emekli, memur, asgari ücret...

Son dakika haberine göre: Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, işçiden stajyere kadar herkesin maaşı 2022 yılında değişti. Ocak ayı ile birlikte yıllık enflasyonun açıklanması sonrasında emeklilerin ve memurların maaşları artarken sosyal yardımlarda da yükseliş yaşandı. Yeni hesap nasıl oldu? Kim ne kadar maaş alacak? Emekli, memur, asgari ücret...

Giriş Tarihi: 06.01.2022 15:58 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 16:21
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SON DAKİKA! İşte milyonların zamlı maaş rehberi! Kim ne kadar maaş alacak? Emekli, memur, asgari ücret...

Ocak ayı ile birlikte milyonlarca vatandaşın maaşı değişti. Her kesime farklı oranlarda artışlar yapıldı. Enflasyon uygulandı farklar oluştu. Peki bu hesaplar nasıl yapılacak? İşte örnek maaş hesapları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! İşte milyonların zamlı maaş rehberi! Kim ne kadar maaş alacak? Emekli, memur, asgari ücret...

*SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİYİM. ZAM ORANIM KAÇ OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alıyorlar. Temmuz ile Aralık arasında oluşan 6 aylık enflasyon yüzde 25,47 oldu. Bu durumda tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı Ocak ayı ile birlikte yüzde 25,47 oranında artacak. Ancak burada ayrıca seyyanen bir artış da geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltildi. Böylece oransal zamdan sonra 2500 TL'nin altında kalan maaşlar seyyanen zam ile tamamlanacak.

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SON DAKİKA! İşte milyonların zamlı maaş rehberi! Kim ne kadar maaş alacak? Emekli, memur, asgari ücret...

*BENİM MAAŞIN 2.250 TL. BEN ŞİMDİ 250 TL Mİ ZAM ALACAĞIM?

Hayır. Maaşınız öncelikli olarak yüzde 25.47 oranında artırılacak. Ortaya çıkan rakam 2.500 TL'nin altında kalsaydı üstü tamamlanacaktı. 2.250 TL maaş alan bir emeklinin yeni zamlı maaşı şöyle olacak:

Maaş 2.250 TL
Zamlı maaş: 2.250 x % 25.47 = 2.823,07 TL
Ödenecek tutar: 2.823,07 TL

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SON DAKİKA! İşte milyonların zamlı maaş rehberi! Kim ne kadar maaş alacak? Emekli, memur, asgari ücret...

*BENİM MAAŞIM 1.800 TL. YENİ MAAŞIM NASIL HESAPLANACAK?

Maaşı düşük olanlar için seyyanen zam geldi. Yani maaşınız 2500 TL'nin altında olmayacak. Bu yüzden size önce yüzde 25.47 oranında enflasyon artışı yansıtılacak. Çıkan miktar 2.500 TL'ye tamamlanacak.

Maaş hesabınız şöyle olacak:

Maaş: 1800 TL
Zamlı maaş: 1.800 x % 25.47 = 2.258,46 TL
İlave ödeme: 2.500 - 2.258,46 = 241,54 TL
Ödenecek tutar: 2.500 TL

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SON DAKİKA! İşte milyonların zamlı maaş rehberi! Kim ne kadar maaş alacak? Emekli, memur, asgari ücret...

*YÜZDE 66'NIN ÜZERİNDE ARTIŞ HANGİ EMEKLİLERE YAPILDI

Ek ödeme dahil bin 500 lira alanın eline 2 bin 500 lira geçecek. Bu yüzde 66.6 artış anlamına geliyor. Bin 500 liraya önce yüzde 25.47 artış yansıtılacak. Çıkan bin 882 lira 5 kuruşluk yeni maaş, 617,95 lira Hazine desteğiyle 2 bin 500 liraya tamamlanacak.