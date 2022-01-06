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İkinci el cep telefonları ekonomiye kazandırıldı! Yenilenmiş cep telefonları düzenlemesi...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yenilenmiş cep telefonlarına yaptığı düzenlemeyle israfın önüne geçilmesine ve aynı zamanda ithalat kalemlerinde düşüş sağlanarak dış ticaret dengesine olumlu katkı yapılmasına imkan sağlandı. İkinci el cep telefonları ekonomiye kazandırıldı.
Giriş Tarihi: 06.01.2022 11:06Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 11:07