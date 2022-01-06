06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İkinci el cep telefonları ekonomiye kazandırıldı! Yenilenmiş cep telefonları düzenlemesi...

İkinci el cep telefonları ekonomiye kazandırıldı! Yenilenmiş cep telefonları düzenlemesi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yenilenmiş cep telefonlarına yaptığı düzenlemeyle israfın önüne geçilmesine ve aynı zamanda ithalat kalemlerinde düşüş sağlanarak dış ticaret dengesine olumlu katkı yapılmasına imkan sağlandı. İkinci el cep telefonları ekonomiye kazandırıldı.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 11:07
  • 1
  • 6
İkinci el cep telefonları ekonomiye kazandırıldı! Yenilenmiş cep telefonları düzenlemesi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yenilenmiş cep telefonlarına yaptığı düzenlemeyle ikinci el ve atıl durumdaki cep telefonları ekonomiye kazandırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
İkinci el cep telefonları ekonomiye kazandırıldı! Yenilenmiş cep telefonları düzenlemesi...

2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin yapılan düzenleme ile kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin bakanlıkça yetkilendirilen yenileme merkezleri tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde yenilenmesi ve sertifikaya bağlanarak garantili bir şekilde "yenilenmiş ürün" olarak satışa sunulmasına imkan sağlandı ve 11 adet firma bakanlıktan yetki belgesi alarak faaliyet başladı.

  • 3
  • 6
İkinci el cep telefonları ekonomiye kazandırıldı! Yenilenmiş cep telefonları düzenlemesi...

YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARINDA KDV YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLDÜ

Yenileme merkezlerince yenilenmiş cep telefonlarını satın alan tüketicilerimizin mevcutta ödemek zorunda oldukları yüzde 18 KDV oranı yüzde 1'e düşürülerek tüketicilerin daha uygun fiyatlı ürün satın almalarına olanak sağlandı.

  • 4
  • 6
İkinci el cep telefonları ekonomiye kazandırıldı! Yenilenmiş cep telefonları düzenlemesi...

YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARININ 12 TAKSİTLE ALINABİLMESİNE İMKAN SAĞLANDI

Tüketicilerin yenilenmiş cep telefonlarını satın alabilmelerine ilişkin olarak ilave bir teşvik de tüketicilerin finansman imkanlarının artırılması amacı ile yenilenmiş cep telefonu alımlarında taksitlendirme imkanlarının genişletilmesi ile yapıldı.

  • 5
  • 6
İkinci el cep telefonları ekonomiye kazandırıldı! Yenilenmiş cep telefonları düzenlemesi...

Yapılan düzenleme ile yenilenmiş cep telefonlarında taksit sayısı tüketici lehine olacak şekilde; fiyatı 5 bin lira ve altında olan cep telefonları için on iki ay, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için altı ay olarak belirlendi.