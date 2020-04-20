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Haberler Galeri Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika haberi... İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi olacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul'un 19 ilçesinde bazı mahallelerde manevra, yatırım, Abone/Şube Bağlantısı, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı nedeniyle kesinti yapılacak. Yapılan açıklamaya göre, çalışmanın yapılacağı saatler belli oldu. Peki, 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi programı...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 10:08
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Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika... İstanbul'da elektrikler saat kaçta gelecek? BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Çatalca, Esenyurt Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Şişli, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BEDAŞ 20 Nisan kesinti programı...

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Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER SAAT KAÇTA GELECEK?

İşte ilçe ilçe kesinti programı:

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Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

ARNAVUTKÖY
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk 05:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2440294)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk iSFALT FABRİKA. 00:00-02:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2440995)

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Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

AVCILAR
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ÜSTÜ sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2442010)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah GÜMÜŞPALA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, MEKTEP, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, KANARYA, MAHİR, MEKTEP, URAN, İSTİKLAL sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2442011)

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Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAĞCILAR
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 32. sk / HÜRRİYET mah 145., GAZİ OSMAN PAŞA sk 16:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2441345)