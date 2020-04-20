Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika haberi... İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi olacak. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul'un 19 ilçesinde bazı mahallelerde manevra, yatırım, Abone/Şube Bağlantısı, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı nedeniyle kesinti yapılacak. Yapılan açıklamaya göre, çalışmanın yapılacağı saatler belli oldu. Peki, 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi programı...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 10:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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