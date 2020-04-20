Hangi emekli ne kadar zam alacak? Binlerce emekliyi yakından ilgilendiren gelişme

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren bayram ikramiyeleri, nisan ayı başından itibaren hesaplara yatmaya başladı. Aylıkları bin 500 TL'nin altında olan 650 bin emekli de yeni zamlarını alacak. Maaşlar tahsis numarasına göre yatacak. İşte emekli maaşlarıyla tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 10:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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