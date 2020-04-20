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Haberler Galeri Hangi emekli ne kadar zam alacak? Binlerce emekliyi yakından ilgilendiren gelişme

Hangi emekli ne kadar zam alacak? Binlerce emekliyi yakından ilgilendiren gelişme

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren bayram ikramiyeleri, nisan ayı başından itibaren hesaplara yatmaya başladı. Aylıkları bin 500 TL'nin altında olan 650 bin emekli de yeni zamlarını alacak. Maaşlar tahsis numarasına göre yatacak. İşte emekli maaşlarıyla tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.04.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 10:09
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Hangi emekli ne kadar zam alacak? Binlerce emekliyi yakından ilgilendiren gelişme

YENİ ZAM UYGULAMASINDAN KİMLER YARARLANIYOR?

Aylık geliri bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu kapsamda yer alıyor. Bu emeklilerin maaşları en az 1.500 lira olacak.

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Hangi emekli ne kadar zam alacak? Binlerce emekliyi yakından ilgilendiren gelişme

ZAM MİKTARLARI NASIL YANSIYOR?

Emeklilere aylık ek ödeme dahil bin 500 liranın altında ödeme yapılmayacak.

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Hangi emekli ne kadar zam alacak? Binlerce emekliyi yakından ilgilendiren gelişme

Aylık kazancı bin 500 liranın altında olan emeklilerin geliri bin 500 liraya yükselecek. Ek ödeme dahil bin lira alan emeklinin kazancı 500 lira artmış olacak.

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Hangi emekli ne kadar zam alacak? Binlerce emekliyi yakından ilgilendiren gelişme

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşını alıyor. Emekli maaşları cuma gününden itibaren ödenmeye başlandı. Tahsis numaralarının son rakamına göre bu hafta da ödemeler devam edecek.

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Hangi emekli ne kadar zam alacak? Binlerce emekliyi yakından ilgilendiren gelişme

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR DA YARARLANACAK MI?

Maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı artacak.