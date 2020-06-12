Son dakika: İstanbul Havalimanı için önemli gelişme! Bağımsız üçüncü pisti Başkan Erdoğan açacak

Karaismailoğlu, üçüncü pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın da "üçlü paralel pist operasyonu" yapabilecek birkaç merkezden biri olacağını ifade ederek, "14 Haziran itibarıyla İstanbul Havalimanı üç bağımsız ve beş operasyonel piste sahip olacak. Bu sayıda pistle bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.