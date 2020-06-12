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Haberler Galeri Son dakika: İstanbul Havalimanı için önemli gelişme! Bağımsız üçüncü pisti Başkan Erdoğan açacak

Son dakika: İstanbul Havalimanı için önemli gelişme! Bağımsız üçüncü pisti Başkan Erdoğan açacak

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla inşa edilen üçüncü pistinde yapım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Pist, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak." dedi.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 12:19
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Son dakika: İstanbul Havalimanı için önemli gelişme! Bağımsız üçüncü pisti Başkan Erdoğan açacak GALERİ DEVAM EDİYOR

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın benzersiz mimarisi, güçlü altyapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimiyle açıldığı ilk yılda küresel bir "hub" haline geldiğini söyledi.

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Son dakika: İstanbul Havalimanı için önemli gelişme! Bağımsız üçüncü pisti Başkan Erdoğan açacak

Havalimanının üçüncü pistine ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, "İniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla planlaması gerçekleştirilen üçüncü pistin yapım çalışmaları tamamlandı. Pist, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak." diye konuştu.

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Son dakika: İstanbul Havalimanı için önemli gelişme! Bağımsız üçüncü pisti Başkan Erdoğan açacak

Söz konusu pistin hizmete açılmasıyla eş zamanlı iniş kalkış uygulamasının da İstanbul Havalimanı'nda başlayacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Üç piste eş zamanlı iniş ve kalkış" uygulamasının dünyada sayılı havalimanında olduğunu bildirdi.

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Son dakika: İstanbul Havalimanı için önemli gelişme! Bağımsız üçüncü pisti Başkan Erdoğan açacak

Karaismailoğlu, üçüncü pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın da "üçlü paralel pist operasyonu" yapabilecek birkaç merkezden biri olacağını ifade ederek, "14 Haziran itibarıyla İstanbul Havalimanı üç bağımsız ve beş operasyonel piste sahip olacak. Bu sayıda pistle bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Son dakika: İstanbul Havalimanı için önemli gelişme! Bağımsız üçüncü pisti Başkan Erdoğan açacak

Bakan Karaismailoğlu, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığına işaret ederek şöyle konuştu: