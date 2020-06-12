ANA SAYFA
Son dakika: İstanbul Havalimanı için önemli gelişme! Bağımsız üçüncü pisti Başkan Erdoğan açacak
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla inşa edilen üçüncü pistinde yapım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Pist, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak." dedi.
Giriş Tarihi: 12.06.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 12:19
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20