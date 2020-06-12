0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

Son dakika... 0,64 ve 0,74 konut kredisi yapılandırma olacak mı? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından tarihin en düşük faizli konut kredisine başvurular başladı. Kamu bankaları öncülüğünde faiz indirimleri ve vadelerin 15 yıla yükseltilmesi ile son 5 yılda konut sektöründe yaşanan daralmalar atlatıldı. Dev konut kredisi kampanyası öncesi kredi kullanan vatandaşlar yapılandırma olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar..