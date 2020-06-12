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Haberler Galeri 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

Son dakika... 0,64 ve 0,74 konut kredisi yapılandırma olacak mı? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından tarihin en düşük faizli konut kredisine başvurular başladı. Kamu bankaları öncülüğünde faiz indirimleri ve vadelerin 15 yıla yükseltilmesi ile son 5 yılda konut sektöründe yaşanan daralmalar atlatıldı. Dev konut kredisi kampanyası öncesi kredi kullanan vatandaşlar yapılandırma olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar..

Giriş Tarihi: 12.06.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 13:49
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0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Konut kredisi yapılandırma olacak mı? Konut kredisi başvuru nasıl yapılır? Kamu bankalarının 0,64 ve 0,74 faizli konut kredisine yoğun ilgi gösteriliyor. Kampanyanın ilk 2 gününde 15 binin üzerinde başvuru yapıldı. Bu kampayadan önce konut kredisi kullanan vatandaşlar, konut kredisinde yapılandırma olup olmayacağını araştırıyor. Kamu bankalarının konut kredisi ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, 0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

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0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

KONUT KREDİSİ YAPILANDIRMA VAR MI?

Konut kredisi yapılandırma ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

KONUT KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2 Haziran'da başlayan konut kredisi başvuruları, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılıyor.

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0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

Avantajlı faiz oranları ile kullanılabilecek konut kredileri ister aylık eşit taksitlerle, ister 12 aya kadar ödemesiz dönem imkanı ile 15 yıla varan vadede, yüzde 10'dan başlayan, düşük peşinat oranı ile yararlanılabilecek.

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0,64-0,74 konut kredisi yapılandırma var mı? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi başvuru nasıl yapılır?

KONUTTA EN DÜŞÜK FAİZ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.