BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri

BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma indirimlerinde sürpriz ürünler bulunuyor. Çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu 12 Haziran kataloğunda Smart Pro Akıllı Bileklik dikkat çekiyor. Öte yandan kavanoz kapağı, saklama kabı, gıda koruma şemsiyesi gibi birbirinden farklı ürünler müşterilerini bekliyor. Peki, BİM'de cuma günü indirimleri neler? BİM marketlerde bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 10:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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