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Haberler Galeri BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri

BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri

BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma indirimlerinde sürpriz ürünler bulunuyor. Çeşit çeşit ürünlerin bulunduğu 12 Haziran kataloğunda Smart Pro Akıllı Bileklik dikkat çekiyor. Öte yandan kavanoz kapağı, saklama kabı, gıda koruma şemsiyesi gibi birbirinden farklı ürünler müşterilerini bekliyor. Peki, BİM'de cuma günü indirimleri neler? BİM marketlerde bu hafta hangi ürünler var? İşte BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 10:37
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BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri GALERİ DEVAM EDİYOR

BİM'de 12 Haziran indirimleri başladı. Cuma günü kampanyalarını yakından takip eden BİM müşterileri için haftanın indirimlerini sayfamızda derledik. Televizyon, bisiklet, drone, akülü atv, pompalı yüksek şişme yatak, trambolin, masal kitabı, boks torbası, badminton seti gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. BİM marketlerin cuma günü indirimlerini merak edenler için güncel kataloğu sayfamızda derledik. Peki, BİM'de 12 Haziran'da hangi ürünler olacak? Cuma indirimleri neler? İşte BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu...

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BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri

Dijitsu 50''UHD Uydu Alıcılı Televizyon

• 3840x2160 4K UHD çözünürlük
• Dahili uydu alıcılı
• Ultra HD 4K
• HDMI ( Yüksek çözünürlüklü medya arayüzü)
• USB
• Picture Wizard (Resim sihirbazı kolay resim ayarlama fonksiyonu)
• DVB S2 Dahili Uydu Alıcı
• DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme
• DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun
• ATV Analog Tuner
• 2 Yıl Garanti

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BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri

Rookie
20 Jant Çift Amortisör 18 Vites Bisiklet

• Amortisörlü çelik kadro
• Amortisörlü maşa

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BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri

airmaster
Drone Corby SD01

• Havada Sabitleme
• Otomatik Kalkış-İniş

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BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Smart Pro Akıllı Bileklik sürprizi! İşte cuma indirimleri

Pilsan
Akülü 6V ATV PARS

• İleri/Geri Vites
• Maksimum Kapasite 35 kg